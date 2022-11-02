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59 минут назад

Названы «стыдные» симптомы рака простаты

Секрет Фирмы

Мужчины не привыкли жаловаться на недомогания и чуть что бежать к врачам. А если проблемы в интимной зоне, так и подавно не нужно об этом распространяться — стыдно как-то. Но врачи как раз в таких случаях советуют не стесняться и как можно быстрее обращаться к профессионалам. Ведь обычная на первый взгляд болячка может говорить о серьёзном заболевании — раке предстательной железы.

Названы «стыдные» симптомы рака простаты
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Рак простаты встречается и у пожилых мужчин, и у тех, кому 45–50 лет. Заболеть могут и люди помладше, отметил заведующий отделением онкоурологии НМИЦ онкологии Минздрава России Алексей Шевченко.

Увы, большинство симптомов рака простаты говорят о том, что болезнь уже запущена. Но онкологи могут выявить её на ранней стадии, если регулярно обследоваться. Тогда рак несложно будет победить.

И всё же есть признаки, по которым можно самостоятельно выявить проблемы с предстательной железой. Стоит обеспокоиться, если у вас:
  • участилось мочеиспускание и появилась задержка мочи;
  • в моче и сперме появилась кровь;
  • возникают боли в промежности, внизу живота, в костях;
  • чувствуется выраженная слабость;
  • сильное снижение веса;
  • серость и бледность кожных покровов.

По словам Шевченко, в зоне риска находятся люди старше 50 лет. Рак простаты может появиться из-за того, что у кого-то из близких родственников было такое заболевание. Также врач не советует налегать на животную пищу, особенно на говядину, баранину и свинину. Ещё к раку может привести работа во вредных производствах, злоупотребление алкоголем и курение.

Регулярные обследования онколог посоветовал начинать с 50 лет. А если есть родственники, которые перенесли рак, то с 45 лет.

Ранее «Секрет» рассказывал, из-за чего может развиться рак почек. Оказывается, спровоцировать болезнь может очень популярное у россиян лекарство.

Болезни и лекарства,Алексей Шевченко,Минздрав РФ,
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