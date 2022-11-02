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22 минуты назад

Может ли рак передаваться по наследству

Москва24

Наследственная онкология встречается достаточно редко. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-онколога, маммолога, кандидата медицинских наук, заведующего онкохирургическим отделением в ЦКБ "РЖД-Медицина" Владимира Воротникова.

Может ли рак передаваться по наследству
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Как сообщил врач, число подобных случаев составляет не более 5% от общего числа.

"Конечно, вероятность того, что рак передастся по наследству, всегда есть, однако далеко не всегда наличие онкологического заболевания в семье говорит о том, что это заболевание будет у вас", – объяснил Воротников.

До этого Воротников сообщил, что предотвратить развитие рака груди можно путем своевременной диагностики. Помимо этого, после 50 лет некоторым пациенткам назначают гормональную терапию с целью снижения подобных рисков.

Пресс-служба Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медтехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФНКЦ ФМБА) России со ссылкой на специалистов уточнила, что размер груди не влияет на риск развития рака у женщин. Как сообщили эксперты, причинами развития злокачественных опухолей часто становятся возраст, наследственные особенности и гормональный фон.

Болезни и лекарства,Владимир Воротников,
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