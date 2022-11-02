Названы причины и симптомы аллергии на медикаменты

Аллергическая реакция на лекарственные препараты может появиться из-за ряда факторов, в том числе из-за неправильного приема медикаментов. Об этом россиянам сообщила врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

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По ее словам, каждые десять лет увеличивается объем принимаемых препаратов и многие при этом не читают инструкцию. Вследствие этого у человека может появиться сенсибилизация, то есть повышение чувствительности к химическим и биологическим веществам. Это, в свою очередь, и приводит к аллергии.

Сафонова также указала на тот факт, что проблема обусловлена и самолечением, так как люди могут свободно покупать большинство медикаментов, и полипрагмазией – одновременным назначением и применением большого количества лекарственных средств.

Кроме этого, аллергия приобретается из-за продуктов, содержащих антибиотики. Врач привела в пример практику 12-летней давности, когда фторхинолонами откармливали и лечили скот. Вскоре проблемой занялись, однако эффект от употребления такой пищи успел сказаться на некоторых людях – у них появилась чувствительность к препарату.