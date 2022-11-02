Названы причины и симптомы аллергии на медикаменты

Аллергическая реакция на лекарственные препараты может появиться из-за ряда факторов, в том числе из-за неправильного приема медикаментов. Об этом россиянам сообщила врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.
По ее словам, каждые десять лет увеличивается объем принимаемых препаратов и многие при этом не читают инструкцию. Вследствие этого у человека может появиться сенсибилизация, то есть повышение чувствительности к химическим и биологическим веществам. Это, в свою очередь, и приводит к аллергии.
Сафонова также указала на тот факт, что проблема обусловлена и самолечением, так как люди могут свободно покупать большинство медикаментов, и полипрагмазией – одновременным назначением и применением большого количества лекарственных средств.
Кроме этого, аллергия приобретается из-за продуктов, содержащих антибиотики. Врач привела в пример практику 12-летней давности, когда фторхинолонами откармливали и лечили скот. Вскоре проблемой занялись, однако эффект от употребления такой пищи успел сказаться на некоторых людях – у них появилась чувствительность к препарату.
Симптомы лекарственной аллергии следующие: экзема, крапивница, контактный дерматит, также могут быть поражение слизистой полости рта, губ, языка, глаз и ЖКТ. Среди самых опасных реакций медики выделяют анафилактический шок, буллезный эпидермолиз, многоформная эритема и синдром Стивенса-Джонсона, а также эпидермальный некролиз – синдром Лайелла.