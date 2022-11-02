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1 час назад

Почему нельзя совмещать прием лекарств и алкоголь

СОВАиещё 1

Специалисты напоминают: лекарства и алкоголь несовместимы. Алкоголь противопоказан при любых болезнях. И дело не только в том, что содержащийся в нем этанол сам по себе токсичен. Он вступает во взаимодействие с действующими веществами лекарств, что может привести к опасным побочным эффектам, а порой необратимым последствиям.

Почему нельзя совмещать прием лекарств и алкоголь
Фото: СОВАСОВА

- Так, например, сочетание алкоголя и противовоспалительных препаратов, снотворных может привести к интоксикации, сочетание алкоголя и сахароснижающих препаратов - к резкому падению уровня глюкозы в крови и даже гипогликемической коме, сочетание алкоголя и гипотензивных средств - к резкому снижению артериального давления и т. д., - рассказала главный внештатный специалист по клинической фармакологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением клинической фармакологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач высшей категории Галина Гусева.

Важно знать, что некоторые из препаратов могут выводиться из организма до 10-12 часов, а порой иметь накопительный эффект в течение нескольких дней. Поэтому при лекарственной терапии надо помнить об опасности употребления алкоголя.

- Алкоголь может свести на нет, а может усилить действие медикаментов и вызвать опасное состояние передозировки лекарства, в свою очередь лекарства могут усиливать разрушающее действие алкоголя на органы и системы (печень, центральную нервную систему), - подчеркнула Галина Николаевна.

Результат употребления алкоголя в комбинации с лекарствами может быть непредсказуем и, как показывает опыт, в большинстве случаев отрицателен для лечения и губителен для организма. Помните про опасные комбинации и не рискуйте своим здоровьем!

Болезни и лекарства,Галина Гусева,
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