Доктор перечислил главные ошибки в борьбе с лишним весом

Главные ошибки в борьбе с лишним весом перечислил в программе «О самом главном» популярный врач и телеведущий Александр Мясников. Доктору помогала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина.

Фото: Мослента Мослента

«Первой ошибкой является бездумное голодание, из-за которого у нас замедляется обмен веществ. Организм начинает воспринимать ситуацию так, словно настали тяжелые времена, и запасает. Психологически при этом сложно соблюдать диету, что приводит к срывам», — рассказал Мясников.

Он добавил, что при срыве человек часто набирает вес, превышающий прежний показатель.

По словам врача, энергетическая ценность ежедневного рациона даже в период похудения не должна быть ниже 800 калорий. Когда мы голодаем, то ограничиваем не только калории, но и количество питательных веществ, напомнил доктор. «Мы не получаем витамины, не получаем микроэлементы. Именно поэтому организм не может нормально функционировать», — объяснил Мясников.

Вторая ошибка — ограничение жиров в рационе.

«Нашему организму необходимы жиры для усвоения жирорастворимых витаминов. К тому же жиры способствует выбросу желчи», — сказал телеведущий.

Он объяснил, что нужно потреблять «правильные» жиры — полиненасыщенные жирные кислоты, снижающие риск развития деменции и болезней сердца.

Третья ошибка — правильное питание без физических нагрузок.

«Диету в последнее время рассматривают как комплекс, который должен включать в себя объем физических нагрузок и диетические мероприятия», — заявил Мясников.

Ермошина добавила, что физические нагрузки должны быть дозированными и не изнуряющими. «Нагрузки должны приносить радость и выброс положительных гормонов», — подчеркнула она.