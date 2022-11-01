Никто бы и не подумал, что это сердце. Названы скрытые предвестники инфаркта

Что-то заболело в груди, и мы сразу думаем: что-то с сердцем или вообще с лёгкими. А если вдруг начались покалывания в ногах, значит, что-то не так с конечностями. На самом деле иногда всё бывает с точностью до наоборот. О проблемах с сердцем могут говорить и неприятные ощущения в ногах, и «стреляющая» боль в голове. Есть и другие неочевидные симптомы сердечных заболеваний.

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Боль или покалывание в ногах может появиться из-за образования тромба в глубоких венах. Особенно стоит обеспокоиться тем, у кого на ноге уже есть отёк. Это серьёзное заболевание, и оно может привести к инфаркту миокарда.

На проблемы с сердцем могут указывать головокружения, а также «стреляющая» головная боль во лбу. Иногда всё это сопровождается одышкой. Подобные симптомы считают предвестниками инфаркта.

Отсутствие аппетита — тоже плохой сигнал. Если при этом возникает ещё и тошнота, то это может говорить о сердечной недостаточности.

Скопление жидкости в ногах и животе — ещё один повод обратиться к кардиологу.