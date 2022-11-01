Врач рассказал, как уберечься от деменции

«К сожалению, ни этиологию, ни точный патогенез этой болезни пока установить не удалось, и нет против нее лечения», — отметил сенатор. Каждый человек, по его словам, имеет риск заболеть этой болезнью. В то же время борьба со многими факторами риска на 35-40 процентов уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений.