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16 минут назад

Отоларинголог Новикова рекомендовала лечить красное горло только лекарственными препаратами

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Боль в горле и воспаление могут быть вызваны разными причинами, установить которые должен специалист. По словам врача-отоларинголога Яны Новиковой, причиной покрасневшего горла может быть как инфекционное заболевание, так и болезни желудочно-кишечного тракта, сифилис и туберкулез.

ЛОР рекомендовала лечить горло только лекарственными препаратами
Фото: Runews24Runews24

Обратиться к врачу стоит, если красное горло не сопровождается другими симптомами ОРЗ и не проходит длительное время. В таких случаях красное горло может указывать на развитие онкологии, а также болезней пищеварительной системы, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку.

Поэтому лечить красное горло стоит только после установления причины с помощью препаратов, назначенных врачом, утверждает Новикова. Народные средства при этом лучше не использовать.

Болезни и лекарства,Яна Новикова,
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