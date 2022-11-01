ЛОР рекомендовала лечить горло только лекарственными препаратами

Боль в горле и воспаление могут быть вызваны разными причинами, установить которые должен специалист. По словам врача-отоларинголога Яны Новиковой, причиной покрасневшего горла может быть как инфекционное заболевание, так и болезни желудочно-кишечного тракта, сифилис и туберкулез.

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Обратиться к врачу стоит, если красное горло не сопровождается другими симптомами ОРЗ и не проходит длительное время. В таких случаях красное горло может указывать на развитие онкологии, а также болезней пищеварительной системы, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку.