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1 час назад

Психиатры выяснили, что нелеченная депрессия повышает риск деменции на 51%

Газета.Ru

Ученые из Университета Фудань в Шанхае обнаружили, что невылеченная депрессия может увеличить риск развития деменции в пожилом возрасте. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry.

Нелеченная депрессия повышает риск деменции на 51%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы изучили связь между течением депрессии, лечением депрессии и риском возникновения деменции. Анализ включал данные 354 тысяч пациентов в возрасте от 50 до 70 лет из Биобанка Великобритании (с 2006 по 2010 год), за которыми наблюдали до 2020 года. Из них депрессией страдали 46 тысяч участников.

Исследователи обнаружили, что наличие депрессии повышало риск развития деменции на 51%. В то же время лечение депрессии снижало риск развития деменции на 42-29% в зависимости от того, когда начались симптомы (по сравнению с группой болеющих депрессией людей без лечения).

Результаты ученых указывают на необходимость своевременной диагностики и лечения депрессии у пожилых людей. Это поможет не только смягчить связанные с настроением симптомы, но и отсрочить начало деменции. При этом чем раньше начнется лечение — тем больше шансов отсрочить старческое слабоумие.

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