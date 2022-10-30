Нелеченная депрессия повышает риск деменции на 51%

Ученые из Университета Фудань в Шанхае обнаружили, что невылеченная депрессия может увеличить риск развития деменции в пожилом возрасте. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry.

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Авторы изучили связь между течением депрессии, лечением депрессии и риском возникновения деменции. Анализ включал данные 354 тысяч пациентов в возрасте от 50 до 70 лет из Биобанка Великобритании (с 2006 по 2010 год), за которыми наблюдали до 2020 года. Из них депрессией страдали 46 тысяч участников.

Исследователи обнаружили, что наличие депрессии повышало риск развития деменции на 51%. В то же время лечение депрессии снижало риск развития деменции на 42-29% в зависимости от того, когда начались симптомы (по сравнению с группой болеющих депрессией людей без лечения).