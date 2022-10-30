Верные признаки, что вы заболели гриппом

Сезон гриппа уже наступил, и эксперты обеспокоены тем, что число случаев гриппа начинает расти. Вот как понять, что ваш организм уже заражён этим вирусом.

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В предыдущие пару лет люди из-за большого количества случаев COVID-19 соблюдали правила гигиены, носили маски и т.п. Поэтому гриппом практически никто не болел. Сейчас же эксперты ожидают увеличения числа заболевших гриппом из-за отказа от средств индивидуальной защиты.

Лучше, что вы можете сделать, если заразились гриппом, - оставаться дома. Если же вам нужно выйти на улицу, то обязательно прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля, а также не забывайте часто мыть руки с мылом.

Тяжёлые случаи гриппа несколько отличаются от обычной простуды. По словам доктора Катлера, у человека возникают боли в теле, появляется одышка, поднимается температура. Затруднённое дыхание связано с пневмонией, при которой вирус гриппа проникает в лёгкие. Из-за прогрессирования пневмонии уровень кислорода в крови снижается, и это может стать причиной смерти от гриппа.