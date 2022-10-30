Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Верные признаки, что вы заболели гриппом

Ferra.ru

Сезон гриппа уже наступил, и эксперты обеспокоены тем, что число случаев гриппа начинает расти. Вот как понять, что ваш организм уже заражён этим вирусом.

Верные признаки, что вы заболели гриппом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В предыдущие пару лет люди из-за большого количества случаев COVID-19 соблюдали правила гигиены, носили маски и т.п. Поэтому гриппом практически никто не болел. Сейчас же эксперты ожидают увеличения числа заболевших гриппом из-за отказа от средств индивидуальной защиты.

Лучше, что вы можете сделать, если заразились гриппом, - оставаться дома. Если же вам нужно выйти на улицу, то обязательно прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля, а также не забывайте часто мыть руки с мылом.

Тяжёлые случаи гриппа несколько отличаются от обычной простуды. По словам доктора Катлера, у человека возникают боли в теле, появляется одышка, поднимается температура. Затруднённое дыхание связано с пневмонией, при которой вирус гриппа проникает в лёгкие. Из-за прогрессирования пневмонии уровень кислорода в крови снижается, и это может стать причиной смерти от гриппа.

Также, как отмечает доктор Боден-Альбала, симптомами гриппа могут являться некоторые или все из следующих признаков: лихорадка либо лихорадочное состояние/озноб, кашель, боль в горле, насморк либо заложенность носа, боли в мышцах либо теле, усталость, головные боли, диарея или рвота.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители