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57 минут назад

Терапевт назвал опасное для жизни повышение температуры

Мослента

О том, какая температура является опасной для жизни, в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, это температура выше 39 градусов.

Терапевт назвал опасное для жизни повышение температуры
Фото: МослентаМослента

«Слишком высокая температура может представлять угрозу жизни человека. Если она поднялась до 39 градусов, это уже опасно, особенно если речь идет о ребенке. На таком уровне надо сбивать, без вариантов», — предупредил врач.

При этом температуру до 38 градусов она назвал нормальной для «боевых действий» внутри организма, при которой лимфоциты и лейкоциты более активно и агрессивно уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

По словам эксперта, температуру 38-38,5 взрослый человек может спокойно перетерпеть, это не опасно. При этом, все зависит от типа инфекции и от субъективных ощущений. Например, высокая температура при гриппе помогает справиться с вирусом, но та же высокая температура при COVID-19 вирус уничтожить не может, отметил Звонков.

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