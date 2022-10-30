Какое душевное расстройство заставляет откладывать сон

Знаете ли вы, что прокрастинация может касаться даже сна? Некоторые люди откладывают до последнего засыпание, из-за чего страдают ещё больше. Учёные узнали, кто так поступает.

Для своего исследования авторы набрали 308 взрослых пациентов из двух клиник первичной медико-санитарной помощи. Большинство участников (69,8%) были женщинами, а средний возраст составлял 33,3 года. Исследователи спросили пациентов, как часто за последние две недели они чувствовали себя напряжёнными или нервными, чувствовали раздражение и ловили себя на том, что беспокоятся или просто смотрят в одну точку. Чтобы оценить прокрастинацию перед сном, участников попросили ответить на два вопроса: «Во сколько на прошлой неделе вы хотели лечь спать?» и «Во сколько на прошлой неделе вы ложились спать?».