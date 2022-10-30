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1 час назад

Какое душевное расстройство чаще заставляет людей откладывать отход ко сну

Ferra.ru

Знаете ли вы, что прокрастинация может касаться даже сна? Некоторые люди откладывают до последнего засыпание, из-за чего страдают ещё больше. Учёные узнали, кто так поступает.

Какое душевное расстройство заставляет откладывать сон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для своего исследования авторы набрали 308 взрослых пациентов из двух клиник первичной медико-санитарной помощи. Большинство участников (69,8%) были женщинами, а средний возраст составлял 33,3 года. Исследователи спросили пациентов, как часто за последние две недели они чувствовали себя напряжёнными или нервными, чувствовали раздражение и ловили себя на том, что беспокоятся или просто смотрят в одну точку. Чтобы оценить прокрастинацию перед сном, участников попросили ответить на два вопроса: «Во сколько на прошлой неделе вы хотели лечь спать?» и «Во сколько на прошлой неделе вы ложились спать?».

Учёные обнаружили, что более тревожные пациенты, как правило, чаще откладывали время отхода ко сну и спали меньше часов в сутки по сравнению. Те, у кого были более высокие симптомы тревоги, также сообщали о большем количестве проблем со сном.

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