Когда рвота опасна и почему нельзя сдерживать рвотный рефлекс

И тошнота, и рвота — защитный механизм организма, предотвращающий повреждение желудка. Причины его появления могут быть самыми разнообразными: от расстройства желудка до болезней.
Наиболее частые причины тошноты и рвоты:
Кишечная непроходимость — вызывает рвоту, потому что пища и жидкость возвращаются в желудок.
Рвотный центр может активироваться при некоторых заболеваниях головного мозга или центральной нервной системы, включая инфекции (такие как менингит и энцефалит), мигренозные головные боли и нарушения, вызывающие повышение внутричерепного давления.
Органы равновесия внутреннего уха (вестибулярный аппарат) также связаны с рвотным центром. Эта связь является причиной тошноты при движении лодки, автомобиля или самолёта, а также при некоторых заболеваниях внутреннего уха (таких как лабиринтит и позиционное головокружение).
Тошнота и рвота могут возникать при метаболических изменениях в организме, например, на ранних сроках беременности, при тяжёлом неконтролируемом диабете или тяжёлой печёночной или почечной недостаточности.
Ещё более редкое состояние — синдром хронической тошноты и рвоты. То есть они не вызваны конкретным физическим или психологическим расстройством, а могут быть результатом проблемы в системе связи между мозгом и желудочно-кишечным трактом. У страдающих этим синдромом неприятные симптомы возникают не реже одного раза в неделю в течение как минимум шести месяцев и не имеют чёткой идентифицируемой причины после аналитики.
Встречаются также тошнота и рвота, связанные с определёнными психологическими проблемами. Этот тип может быть преднамеренным, провоцируемым самим человеком. Например, люди с булимией вызывают рвоту, чтобы похудеть. Или это может быть непреднамеренно, непроизвольно; например, у детей, которые боятся ходить в школу, возникает рвота в ответ на психологический стресс.
Рвота — естественный рефлекс, который часто возникает как форма защиты от интоксикации, отёчности, сильного дисбаланса нейромедиаторов и выработки избыточных продуктов их распада.
Но каждый организм работает по-своему, и иногда для появления рвоты требуется больше времени. Например, если мы едим тяжёлые продукты в 10 часов вечера, телу может потребоваться 3–4 часа, чтобы попытаться переварить и вывести их. Но если мы пьяны — или если тело интерпретирует какое-то вещество как угрозу (например, бактерии или галлюциногены), то ощущение, которое указывает на близость рвоты, не заставит себя долго ждать.
Почему рвота иногда почти волшебным образом заставляет нас чувствовать себя лучше? И стоит ли её сдерживать?
В организме есть процессы, способные создать иллюзию благополучия, которую мы иногда испытываем после приступа рвоты. Но это напрямую зависит от её причины. В этот момент вырабатываются эндорфины — вещества, которые возникают во время возбуждения, влюблённости, употребления определённых продуктов.
Именно из-за эндорфинов в определённых ситуациях мы чувствуем облегчение после приступа. Кроме того, в дополнение к высвобождению эндорфинов происходит и гипервентиляция организма. Это влияет на кровяное давление и частоту сердечных сокращений, вызывая чувство сродни эйфории. Такое бывает после занятий спортом, когда дыхание и давление стабилизируются, а кровь насыщается кислородом.
Позывом к рвоте организм сообщает о том, что его что-то перегружает, будь то токсины, алкоголь, избыточная жидкость или др. А если это происходит регулярно, стоит задуматься о походе к врачу — возможно, есть какие-то серьёзные нарушения в работе организма.
Помимо выброса эндорфинов, рвота помогает:
Важно помнить, что любая рвота вызывает потерю воды и минералов (электролитов). Сильный приступ может вызвать обезвоживание и электролитные нарушения, нарушить баланс натрия и калия в нейронах. А в некоторых случаях даже привести к псевдоэпилептическому приступу.