День борьбы с инсультом: ежегодно умирают 6,5 млн человек

Сегодня Международный день борьбы с инсультом. Этот диагноз один из немногих, о которых надо постоянно напоминать, ведь знания могут спасти жизнь. От болезни в мире ежегодно умирают 6,5 миллионов человек. Петербургские медики просветительской деятельности посвятили целую неделю, передает корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе.

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Василию Ивановичу 73 года. Ему тяжело долго ходить и даже простые упражнения даются с трудом. Три дня назад пенсионер перенес тяжелейший инсульт.

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«Я помню, что отдыхал, и вдруг голова закружилась, поплыло все, меня подхватили и положили на кровать», – вспоминает пациент Мариинской больницы Василий Прокопенко.

Что было дальше, мужчина не помнит. Но ему повезло – успели вовремя доставить в сосудистый центр. За год сюда попадает около двух с половиной тысяч человек.

«Число инвалидизирующихся – от 15 до 20%, число неблагоприятных исходов тяжелых случаев – от 15 до 20%, но и есть те, кто активно восстанавливается и возвращается к труду. Этот процент немал – около 30-40%», – рассказал доктор медицинских наук, сосудистый хирург Мариинской больницы Иван Дуданов.

Ученые установили, что при инсульте мозг за одну секунду теряет один миллиард нейронов. У врачей есть четыре с половиной часа, чтобы поставить точный диагноз и спасти пациента.

Важно, чтобы каждый из нас умел определить инсульт. Есть так называемые быстрые тесты – лицо, руки, речь. Попросите человека, с которым что-то не так, улыбнуться, поднять обе руки вверх и сказать несколько слов. Ассиметричная улыбка, отказ одной из конечностей или несвязная речь – уже повод вызывать «скорую».

Профилактика инсульта после пандемии коронавируса особенно важна. COVID-19 внес изменения в привычную статистку.

«Если раньше это были люди пожилые, старше 70-80 лет, то сегодня мы видим омоложение инсульта – это пациенты начиная с 20 лет», – отметила заведующая неврологическим отделением Мариинской больницы Ольга Рублева.

Врачи рекомендуют всем, кто перенес ковид, ведет малоподвижный образ жизни, имеет лишний вес и не придерживается правильного питания, проверить здоровье, несмотря на возраст.

До приезда скорой помощи важно не давать больному есть и пить, поскольку органы глотания могут оказаться парализованными, и тогда пища, попав в дыхательные пути, может вызвать удушье. Пациента лучше уложить, подложив под голову и плечи подушки, так, чтобы шея и голова образовывали единую линию.