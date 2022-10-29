Отравление не в счет. Семь причин, почему болит живот и тошнит

О чём могут говорить внезапно возникшие диарея, тошнота и рвота? Первая мысль — точно отравление. Либо же виновата какая-нибудь кишечная инфекция, вроде ротавируса. Начинаем заниматься самолечением, а потом выясняется, что дело было совсем в другом. Гастроэнтеролог Александра Яковлева объяснила, что тошнота и боли в животе могут говорить как о банальном переедании, так и о серьёзном заболевании.

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По словам врача, из-за переедания в животе тоже могут появиться спазмы и боли. Иногда человека может даже стошнить. Поэтому совет прост — не надо объедаться до такого состояния.

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При этом неприятности с пищеварением могут появиться просто из-за употребления газообразующих продуктов. К таковым относятся бобовые, молоко, некоторые фрукты и овощи, а также сладкий лимонад.

Иногда боли в животе указывают на гастрит, указала Яковлева. Обострение может вызвать стресс, переутомление или неправильное питание (острая и солёная пища). Также боли могут появиться из-за курения или выпивки.

Тошнота может говорить и о застое желчи у человека. То есть нарушается отток желчи от печени к желчному пузырю, а затем из него в двенадцатиперстную кишку. По словам, гастроэнтеролога, определить расстройство можно по резкой боли в области правого подреберья. Также среди симптомов может быть вздутие живота и горечь во рту.

Куда более серьёзная проблема — воспаление поджелудочной железы (панкреатит). Помимо тошноты, у заболевшего могут появиться боли в области верхней части живота. Иногда они бывают очень мучительными и охватывают всё туловище на уровне поясницы и нижних грудных позвонков.

Ещё боли в животе и тошнота могут появиться из-за болезни Крона — нарушения прохождения каловых масс по кишечнику из-за заворота кишки или опухоли. Чаще всего больной чувствует недомогание, у него вздувается живот, а внутри всё бурлит.