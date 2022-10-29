Врач перечислила признаки развития псориаза

Среди них перхоть, избавиться от которой не удаётся даже при помощи дорогостоящей косметики.
Неинфекционное аутоиммунное заболевание поражает волосистую часть головы.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала замглавврача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина.
«Псориаз — заболевание хроническое, рецидивирующее. Ведущую роль в развитии псориаза играет несколько моментов. Во-первых, генетическая предрасположенность. Если родственники кровные болели псориазом, риск заболеть существенно увеличивается. Заболевание характеризуется иммунологическими нарушениями, которые приводят к появлению на коже высыпаний очень характерных. Псориаз чрезвычайно распространён.
Что может настораживать в отношении псориаза? Во-первых, это упорная, не проходящая даже от воздействия самых дорогих шампуней, перхоть. Особенно крупнопластинчатая, обильная. Наличие узкого воспалительного ободка по краю роста волос. Псориаз очень любит поражать волосистую часть головы. Упорно, длительно существующие, плотные, инфильтрированные пятна на локтях и коленях с обильными чешуйками. Изменение ногтей в виде точечек или «масляных пятен», будто ногти имели контакт с масляным веществом. Картина псориаза при кажущейся простате достаточно многообразна».