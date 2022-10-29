Врач перечислила признаки развития псориаза

Что может настораживать в отношении псориаза? Во-первых, это упорная, не проходящая даже от воздействия самых дорогих шампуней, перхоть. Особенно крупнопластинчатая, обильная. Наличие узкого воспалительного ободка по краю роста волос. Псориаз очень любит поражать волосистую часть головы. Упорно, длительно существующие, плотные, инфильтрированные пятна на локтях и коленях с обильными чешуйками. Изменение ногтей в виде точечек или «масляных пятен», будто ногти имели контакт с масляным веществом. Картина псориаза при кажущейся простате достаточно многообразна».