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3 часа назад

Эксперты перечислили симптомы пяти опасных для жизни болезней

Волгоградская правда

На эти симптомы необходимо обратить внимание.

Эксперты перечислили симптомы пяти опасных для жизни болезней
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Несмотря на то, что организм человека круглосуточно защищен иммунной системой, без соответствующего лечения невозможно справиться с некоторыми болезнями, передает ETNT.

Так, одной из главных опасностей, поджидающих организм, может быть наркотическая или алкогольная зависимость. К ее симптомам относятся физические и эмоциональные изменения, резкая потеря веса, отсутствие аппетита, остекленение или покраснение глаз, непредсказуемое поведение.

Второй опасностью эксперты назвали болезнь Альцгеймера. Признаки этого заболевания могут начать развиваться у людей в возрасте от 40 лет. Ее можно узнать по таким симптомам, как потеря памяти, трудности с речью и письмом, снижение когнитивных функций или дезориентация в пространстве.

Также серьезную угрозу для жизни может представлять хроническая болезнь почек с такими симптомами, как слабость, упадок сил, зуд и сухость кожи, отеки конечностей и одышка.

На четвертом месте расположились сердечно-сосудистые заболевания. Специалисты перечислили следующие их симптомы: одышка, боли в груди, слабость, учащенное сердцебиение и головокружение.

Замыкает список самых опасных для человека заболеваний рак поджелудочной железы. Она имеет такие симптомы, как потеря аппетита, боль в животе, отдающая в спину, кожный зуд, пожелтение кожи и склер глаз, потеря веса без причин.

Болезни и лекарства,
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