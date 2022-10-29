Эксперты перечислили симптомы пяти опасных для жизни болезней

На эти симптомы необходимо обратить внимание.

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Несмотря на то, что организм человека круглосуточно защищен иммунной системой, без соответствующего лечения невозможно справиться с некоторыми болезнями, передает ETNT.

Так, одной из главных опасностей, поджидающих организм, может быть наркотическая или алкогольная зависимость. К ее симптомам относятся физические и эмоциональные изменения, резкая потеря веса, отсутствие аппетита, остекленение или покраснение глаз, непредсказуемое поведение.

Второй опасностью эксперты назвали болезнь Альцгеймера. Признаки этого заболевания могут начать развиваться у людей в возрасте от 40 лет. Ее можно узнать по таким симптомам, как потеря памяти, трудности с речью и письмом, снижение когнитивных функций или дезориентация в пространстве.

Также серьезную угрозу для жизни может представлять хроническая болезнь почек с такими симптомами, как слабость, упадок сил, зуд и сухость кожи, отеки конечностей и одышка.

На четвертом месте расположились сердечно-сосудистые заболевания. Специалисты перечислили следующие их симптомы: одышка, боли в груди, слабость, учащенное сердцебиение и головокружение.