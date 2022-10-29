Кто болеет раком чаще

С 2015 по 2020 годы заболеваемость раком в России выросла почти на 12%. Но, несмотря на такой большой прирост заболеваемости, смертность от злокачественных новообразований сократилась на 3,9% за год.

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— Почти 800 тыс. человек в год заболевают в Российской Федерации, — сообщил академик РАН, главный торакальный хирург Краснодарского края Владимир Алексеевич Порханов.

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Он также добавил, что объем оказываемой онкологической помощи — гигантский. Большинство из всех этих заболеваний успешно лечатся, но необходимы не только разовые процедуры, но и диспансерное наблюдение за теми, кто уже прошел основное лечение и наблюдается длительно.

— Мы это реализовали в детской практике, достигнув выздоровления наших пациентов в 84% случаев, — поделился положительной статистикой ученый.

— В мире количество мужчин, болеющих раком легкого, уменьшается, а количество женщин, страдающих от этого заболевания, напротив, растет. Это очень плохо, — также рассказал Порханов.

Он связывает это с увеличением курящих людей — причем, не только обычные сигареты, но и электронные. "Курение — это огромное зло для легких", — предостерег врач. Но, несмотря на страшные последствия и губительный вред здоровью, люди продолжают курить.