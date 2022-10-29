Стало известно, чем опасны перегрузки для сердца

Человек может выбрать себе работу с удобным графиком, а вот его сердцу work life balance (чередование работы и отдыха) только снится. Главный мотор человеческого организма трудится без выходных, каждую минуту перекачивая по 4–5 л крови. За жизнь он совершает работу, равную работе эскалатора, поднимающего электричку на вершину Эвереста, рассказала кардиолог Ольга Бокерия. Она объяснила, чем могут быть опасны сердечные перегрузки и как их избежать.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Вообще-то природа уже обо всём позаботилась. Сердечный цикл устроен так, что большую его часть сердце отдыхает. Но всё же есть ситуации, когда орган не может полностью расслабиться. Самая частая причина перегрузок — повышенное давление, или артериальная гипертензия.

Состояние, когда чередование нагрузки и отдыха в сердечном цикле сбивается, называют диастолической гипертензией. Зачастую кардиологи недооценивают её риски, ведь работа сердца не нарушена — оно продолжает качать кровь. Тем не менее орган страдает.

Со временем появляется сердечная недостаточность. По статистике, это происходит примерно в 80% случаев у людей с диастолической дисфункцией.

Чем грозит сердечная недостаточность:

одышкой,

отёками,

снижением переносимости нагрузок,

снижением фракции выброса левого желудочка.