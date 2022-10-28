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1 час назад

Какой болезни россияне боятся больше всего

Ferra.ru

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» опросили россиян по всей стране и узнали, каких угроз для здоровья они опасаются больше всего.

Какой болезни россияне боятся больше всего
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первый интересный вывод из исследования: молодёжь переживает по поводу здоровья сильнее, чем люди зрелого возраста. Также исследователи выяснили, что почти каждый второй опрошенный (47%) испытывает постоянный страх заболеть.

В основном россияне боятся заболеть раком (35%), перенести инсульт (16%), столкнуться с сердечными заболеваниями (13%) и заболеваниями мочеполовой системы (12%), а также с любыми заболеваниями, которые могут лишить человека возможности вести привычный образ жизни (28%).

47% респондентов боятся возникновения новых эпидемий. Чаще всего это молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 73% опрошенных утверждают, что принимают различные меры для профилактики заболеваний, которых они боятся. Это ведение здорового образа жизни (23%), спорт (19%), периодическое прохождение обследований (14%), принятие витаминов/биодобавок (13%) и покупка страховки (6%).

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