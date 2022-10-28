Какой болезни россияне боятся больше всего

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» опросили россиян по всей стране и узнали, каких угроз для здоровья они опасаются больше всего.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первый интересный вывод из исследования: молодёжь переживает по поводу здоровья сильнее, чем люди зрелого возраста. Также исследователи выяснили, что почти каждый второй опрошенный (47%) испытывает постоянный страх заболеть.

В основном россияне боятся заболеть раком (35%), перенести инсульт (16%), столкнуться с сердечными заболеваниями (13%) и заболеваниями мочеполовой системы (12%), а также с любыми заболеваниями, которые могут лишить человека возможности вести привычный образ жизни (28%).