Ученые назвали лучшую на сегодня диету для борьбы с диабетом

Учёные из Университета Тулейн в США заявили об эффективности низкоуглеводной диеты для профилактики диабета и снижения риска развития этого заболевания у людей с повышенным сахаром в крови и преддиабетом.

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В течение 6 месяцев исследователи работали с двумя группами добровольцев: в первой группе придерживались диеты, в которой половину калорий составляли мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Ими богаты оливковое масло и орехи. Вторая группа придерживалось привычного для себя повседневного рациона.

Через полгода были взяты анализы крови, показавшие, что у первой группы в крови снизился биомаркер сахара — гемоглобин A1c. У второй группы не было никаких положительных изменений.

К тому же участники из первой группы похудели и имели более низкий уровень глюкозы на голодный желудок.

Исследователи пришли к выводу что низкоуглеводная диета снова зарекомендовала себя как эффективный способ профилактики и борьбы с диабетом. Особенно важна такая диета для людей, у которых уровень A1c превышает норму, но ещё нет оснований диагностировать сахарный диабет второго типа. Но у таких людей, кроме диабета, высок риск инфаркта либо инсульта, также они зачастую не принимают препараты для снижения сахара в крови.