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1 час назад

Врачи объяснили низкую приверженность пациентов к лечению

Сибмеда

Врачи считают, что далеко не все пациенты добросовестно выполняют их рекомендации по назначенному лечению. Причин тому – множество, и они все разные. Опираясь на мнение врачей, заметно, что и от медицинских областей – специализации докторов – также зависит, насколько осознанно человек будет лечиться.

Врачи объяснили низкую приверженность пациентов к лечению
Фото: СибмедаСибмеда

Офтальмологи, гинекологи, гастроэнтерологи вошли в перечень врачей, комплаентность (приверженность к лечению) пациентов у которых выше среднего уровня – сообщает результаты исследования Medi-Q компании Ipsos «Медвестник». Каждый пятый офтальмолог считает, что меньше половины его пациентов не покупают назначенные препараты, а каждый четвертый говорит о том, что меньше половины больных не соблюдают дозировки и рекомендации по длительности терапии.

Терапевты, эндокринологи, неврологи, хирурги, кардиологи и ревматологи вошли в группу врачей, комплаентность пациентов которых находится ниже среднего уровня. Каждый четвертый из этой группы специалистов убеждён, что большинство больных не приобретают назначенные препараты.

Причины низкой приверженности терапии – разные, и они зависят от области медицины. В офтальмологии чаще это может быть высокая стоимость терапии, а в эндокринологии – непонимание пациентами последствий несоблюдения рекомендаций.

Общий список причин выглядит так: слишком высокая стоимость лечения; непонимание пациентом последствий для здоровья в случае несоблюдения рекомендаций; возможные побочные эффекты препаратов; неудобства, связанные с приёмом препаратов и выполнением рекомендаций; отсутствие эффекта после ранее выписанных препаратов; сомнения пациента в беспристрастности врача (пациенты часто думают о «сговоре» с фармкомпаниями); некомпетентность врача.

Большинство врачей (7 из 10) стараются бороться с низкой приверженностью пациентов к лечению. Чаще всего прибегают к подробным разъяснениям, в том числе, и о рисках для здоровья в случае несоблюдения рекомендаций.

Болезни и лекарства,
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