Как правильно принимать кальций

Кальций относится к тем минералам, о важности которых для здоровья знают практически все с детства. Однако мало кто учитывает, что для полноценного усвоения этого микроэлемента нужны определённые условия – и только выбирая правильные «компаньоны», можно быть уверенным в результате.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Светлана Король, директор Ultranovation R&D Laboratory, рассказала о нюансах, влияющих на запасы кальция в организме.

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Как отметила эксперт, кальций крайне важен для нашего организма, и первая функция, которую он выполняет, – защитная: «Именно кальций обеспечивает прочность костной ткани, образующей костный каркас, на котором держится наше тело. А костный каркас, в свою очередь, является надёжной защитой для всех органов».

Вторая основная функция кальция – метаболическая: костная ткань является депо кальция, фосфора и других минеральных веществ в организме, играя значительную роль в поддержании обмена веществ. Кроме этого, кальций крайне важен для сокращения мышц нашего тела, включая сердечную мышцу.

Недостаток кальция в организме оказывает негативное влияние и на состояние кожи. «Кальций выполняет роль сшивающего агента в липидных слоях кожи, обеспечивая более плотное их строение. Также от кальция зависит, насколько плотным или рыхлым будет липидный барьер и как быстро кожа будет терять влагу. Кроме этого, в дерме кальций помогает поддерживать структуру и переплетение эластиновых и коллагеновых волокон, причём в сложном трёхмерном каркасе. При недостатке кальция трёхмерная структура легко ломается, в результате формируются морщины и дряблость кожи. Кальций также отвечает за регуляцию тонуса капилляров и лимфодренаж кожи, поэтому при его недостатке легко возникает отёчность лица и купероз», – поделилась Светлана Король.

Помимо этого, кальций снижает склонность к аллергическим и воспалительным реакциям кожи, поэтому дефицит кальция является достаточно «опасным» состоянием для кожи.

Также важно знать, что кальций обеспечивает кислотно-основное равновесие внутренней среды нашего организма, сдвигая его в здоровую слабощелочную сторону.

«А это ещё раз подтверждает факт того, что содержание кальция в нашем организме не является статичным. За его балансом необходимо следить и поддерживать. Расход кальция повышается и при воздействии стрессовых факторов, и после длительных курсов лекарственных препаратов, и при нарушении гормонального баланса, при несбалансированном питании, повышенных нагрузках», – уточнила эксперт.

В таких случаях важно своевременно пополнять запасы кальция – сегодня на рынке достаточно большой выбор таких продуктов. Однако нужно знать, что усвоение и взаимодействие кальция зависят от множества факторов, в частности – от сбалансированности питания. Известно, что при уменьшении в рационе белка происходит пропорциональное снижение усвоения кальция. Сопровождение же приёма кальция белковыми компонентами, напротив, значительно улучшает адсорбцию этого минерала. Например, таким белковым компонентом могут быть специализированные продукты питания либо БАД с коллагеном, который является белком.

Второй важный момент – это достаточное количество в рационе витамина D, роль которого заключается в регуляции кальций-фосфорного обмена для нормальной минерализации костной ткани. Органично сочетается кальций и с омега 3 – особенно это актуально в бьюти-программах.

К нарушению же усвоения кальция ведут такие факторы как недостаток витамина D и К, жёсткие ограничения в питании и голодание, а также большое количество насыщенного твёрдого жира в рационе, который может образовывать с кальцием нерастворимые соединения и выводиться из организма.