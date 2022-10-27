Как по обуви определить плоскостопие и другие проблемы

Если обувь быстро изнашивается, стоит обратить внимание, как именно.

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Прежде всего износ обуви может говорить о плоскостопии и неправильной пронации. Когда вместо покупки новых туфель необходимо сделать сканирование стоп, объясняет ортопед.

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Пожалуй, наиболее часто встречающееся ортопедическое заболевание — плоскостопие. Люди живут с болью и ощущением усталости в ногах, которые являются симптомами этой патологии, но не задумываются о том, что именно вызвало их появление.

К плоскостопию вообще, к сожалению, относятся достаточно беспечно. А это большая ошибка. Помимо проблем со стопами, заболевание может способствовать прогрессированию варикозной болезни, повышать риск развития артроза коленного сустава, вызывать боли в области спины и негативно влиять на осанку.

Плоскостопие бывает врожденным или приобретенным. Чаще всего мы сами непроизвольно способствуем развитию заболевания. Регулярная нагрузка на стопы, работа, связанная с постоянным пребыванием в положении стоя, травмы, лишний вес и использование неправильно подобранной обуви — всё это может навредить здоровью стоп.

Как распознать плоскостопие по обуви

Только травматолог-ортопед после проведения специальной процедуры сканирования стоп может точно сказать, есть ли у вас плоскостопие. Это обследование выполняется с помощью компьютерного оборудования — плантографа. Пациент босыми ногами встает на плантограф, прибор сканирует ступни и выводит снимок на монитор компьютера. По этим данным врач определяет, в каком состоянии находятся своды стоп и справляются ли они с получаемой ударной нагрузкой.

Для того чтобы понять, пора ли вам пройти обследование, проверьте состояние своей обуви. Особенности ее износа могут говорить о наличии плоскостопия и других ортопедических заболеваний.

Стертый каблук

Обычно каблук любых туфель изнашивается равномерно. Его стертая внешняя часть сигнализирует о большой нагрузке на внешний край стопы. Подобная постановка ступней увеличивает риск появления травм и растяжений. Эта особенность походки может также привести к развитию плантарного фасциита.

Стертый каблук с внутренней стороны предупреждает о наличии продольного плоскостопия.

Неравномерный отпечаток стопы на стельке

Если вынуть стельки из обуви, можно также многое узнать о состоянии стоп. Стельки, изношенные равномерно, говорят о правильном распределении нагрузки. Сильно стертая часть с внутренней стороны стопы зачастую является признаком плоскостопия.

Также могут быть ярко выраженные потертости в области переднего отдела стопы, пальцев, особенно большого, или в зоне пятки.

Как предотвратить плоскостопие

Для поддержки ног и коррекции походки используйте ортопедические стельки — изделия устанавливают стопы в физиологически правильное положение и защищают их от ударных нагрузок.

Ограничьте ношение туфель на высоких каблуках. Ходьба в них нередко приводит к развитию поперечного плоскостопия, вальгусному отклонению первого пальца стопы и молоткообразной или когтеобразной деформации остальных.

Отказаться стоит и от обуви на абсолютно плоской подошве и с узким мысом. Первая недостаточно защищает от ударных нагрузок во время ходьбы, а вторая вредит кровообращению.

Безопасная для здоровья обувь должна включать широкий передний отдел, формоустойчивый задник, небольшой каблучок, удобные застёжки с возможностью регулировки полноты. Все эти параметры свойственны ортопедической обуви, в которой ногам будет максимально комфортно.