Названа категория людей с самым большим риском инсульта

После инсульта часто бывает очень сложно восстановиться. По словам завотделением госпиталя для ветеранов войн Марии Приваловой, инсульт может вызвать отёк головного мозга. В целом весьма сложно спрогнозировать состояние человека с инсультом, поскольку оно может резко ухудшиться. Если поражена кора головного мозга, высоки шансы на лёгкий исход болезни.

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«Врачи, которые работают с пациентами в острой стадии инсульта, не любят давать долгосрочных прогнозов. Ситуация может измениться за считанные минуты, человек вечером поступает в состоянии средней тяжести, а утром он уже в тяжёлом состоянии», — рассказала Привалова.

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По её словам, на течение болезни сильно влияет то, какая зона вещества головного мозга перестала снабжаться кровью. Если она обширная, то прогнозы могут быть весьма негативными. Если же зона небольшая, то заболевание может пройти легко.

Важную роль играет то, где образовался очаг поражения. Если речь идёт о дыхательном центра, центре терморегуляции или стволе головного мозга — то это плохой признак. Если же пострадала только кора головного мозга, то пациент, скорее всего, выздоровеет.

«Кора головного мозга представляет собой зону с наибольшим количеством нейронов. Одни могут заместить функцию других. Когда случается инсульт, соседние клетки берут на себя функцию погибших», — отметила врач.

Тяжелее переносят инсульт курильщики, люди с лишним весом, больные сахарным диабетом или нарушением ритма сердца. У этих людей часто отмечаются проблемы с дыханием.

Также важно, чтобы врачи, которые оказывают помощь, сделали это максимально быстро и имели соответствующую квалификацию.

«Сейчас "терапевтическим окном" — это время для проведения так называемой реперфузионной терапии, которая может полностью восстановить здоровье, — считается период в 4,5 часа от момента развития первых симптомов заболевания! Но с учётом развития современных медицинских технологий этот временной промежуток расширяется до 6 часов и более», — добавил Привалова.