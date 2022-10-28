В программе Мясникова назвали работающие антивозрастные средства

Для того, чтобы облегчить течение псориаза стоит соблюдать несколько требований, уверена врач-дерматовенеролог Юлия Соколова.

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«При псориазе рекомендуется использовать смягчающие средства, которые делают кожу более пластичной», – объяснила врач.

Выбрать для этого можно мягкое щелочное мыло. Лучше всего подойдут средства для детской или чувствительной кожи.

Если воспаление началось в подмышечных впадинах, то их можно промыть солевым раствором и избегать средств, в которых есть отдушки или масла.

Также можно купить средства с кератолитическим действием, которые помогут удалить чешуйки, а значит, что лечебные средства быстрее попадут на кожу.