В программе Мясникова назвали работающие антивозрастные средства

Для того, чтобы облегчить течение псориаза стоит соблюдать несколько требований, уверена врач-дерматовенеролог Юлия Соколова.
«При псориазе рекомендуется использовать смягчающие средства, которые делают кожу более пластичной», – объяснила врач.
Выбрать для этого можно мягкое щелочное мыло. Лучше всего подойдут средства для детской или чувствительной кожи.
Если воспаление началось в подмышечных впадинах, то их можно промыть солевым раствором и избегать средств, в которых есть отдушки или масла.
Также можно купить средства с кератолитическим действием, которые помогут удалить чешуйки, а значит, что лечебные средства быстрее попадут на кожу.
Увлажнение кожи у больных псориазом поможет почувствовать себя уверенней, отметила дерматовенеролог Юлия Соколова в разговоре с «РИАМО».