В программе Мясникова назвали работающие антивозрастные средства

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5 минут назад

Врач назвал действенный способ борьбы с псориазом

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Для того, чтобы облегчить течение псориаза стоит соблюдать несколько требований, уверена врач-дерматовенеролог Юлия Соколова.

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Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«При псориазе рекомендуется использовать смягчающие средства, которые делают кожу более пластичной», – объяснила врач.

Выбрать для этого можно мягкое щелочное мыло. Лучше всего подойдут средства для детской или чувствительной кожи.

Если воспаление началось в подмышечных впадинах, то их можно промыть солевым раствором и избегать средств, в которых есть отдушки или масла.

Также можно купить средства с кератолитическим действием, которые помогут удалить чешуйки, а значит, что лечебные средства быстрее попадут на кожу.

Увлажнение кожи у больных псориазом поможет почувствовать себя уверенней, отметила дерматовенеролог Юлия Соколова в разговоре с «РИАМО».

Болезни и лекарства,Виктор Лисицын,
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