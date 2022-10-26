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1 час назад

Почему нельзя делить на части лекарственные капсулы

RT на русском

Доцент кафедры фармакологии имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета, кандидат фармацевтических наук Ольга Степанова рассказала, какие лекарства нельзя делить на части.

Почему нельзя делить на части лекарственные капсулы
Фото: unsplashunsplash

В первую очередь, в их число препараты, предназначенные для всасывания в желудке или в кишечнике (как правило, они имеют защитную оболочку), уточнила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Также нельзя разделять препараты пролонгированного действия — большинство суппозиториев, капсулы, драже и леденцы для рассасывания, болеутоляющие пластыри или гормональные препараты в виде накожных форм, подчеркнула Степанова.

Болезни и лекарства,Ольга Степанова,
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