Почему нельзя делить на части лекарственные капсулы

Доцент кафедры фармакологии имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета, кандидат фармацевтических наук Ольга Степанова рассказала, какие лекарства нельзя делить на части.
В первую очередь, в их число препараты, предназначенные для всасывания в желудке или в кишечнике (как правило, они имеют защитную оболочку), уточнила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».
Также нельзя разделять препараты пролонгированного действия — большинство суппозиториев, капсулы, драже и леденцы для рассасывания, болеутоляющие пластыри или гормональные препараты в виде накожных форм, подчеркнула Степанова.