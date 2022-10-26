В РФ появится экспресс-система диагностики гепатита

В РФ проводят исследования системы для быстрого выявления гепатитов В и С. Инновация поможет значительно уменьшить время проведения анализов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИЭ Вадима Петрова.

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Сейчас на определение заболевания требуется порядка 2,5 часа, но после появления новой системы вирус смогут фиксировать за 15–20 минут. По словам ученого, систему планируют внедрить в российский сегмент медицины уже в январе – марте 2023 года.

Эксперт подчеркнул, что с помощью метода врачи смогут более точно определять число носителей вируса, а также быстрее предотвращать распространение этого заболевания.

Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на данном этапе организовали разработку наборов реагентов для эффективного выявления ДНК вируса гепатита B и РНК вируса гепатита С.

"После этого планируются испытания, которые длятся обычно около 1–2 месяцев. Подача на регистрацию в Росздравнадзор запланирована на май – июнь 2023 года", – поделился Петров.

Он также подчеркнул, что до конца текущего года будет известна предварительная информация о характеристиках набора реагентов.

Ранее ведущий специалист Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, зачем россиянам прививаться от гепатита В.

Благодаря вакцине можно снизить риск развития рака и цирроза печени, подчеркнула она. Эффективность прививки от гепатита В составляет 98%.