Жизнь после травмы: что такое ПТСР и как с ним быть

По данным ВОЗ, посттравматическое расстройство (ПТСР) развивается у каждого пятого человека, пережившего насилие. Мы узнали симптомы этого состояния и подготовили основные способы помощи.

Фото: Super.ru Super.ru

Как все начиналось

Видео дня

Вооруженные конфликты существуют давно, а вот психическим здоровьем их жертв заинтересовались относительно недавно. Сам термин ПТСР психолог Гилл Стракер предложил только в 1987 году. Симптомы этого расстройства замечали еще с античных времен: Гиппократ, Ксенофонт и Лукреций описывали ночные кошмары у воинов. Эти случаи просто фиксировали, но психологической поддержки жертвам и участникам сражений не оказывали.

В XIX веке во Франции и Англии появились статьи о случаях амнезии у людей, переживших железнодорожную катастрофу. Им ставили диагноз «железнодорожный позвоночник» – врачи думали, что психические проблемы у пациентов возникали из-за сдавливания позвонков. Во время Первой мировой войны потенциальным пациентам с ПТСР ставили диагноз «контузия» или вовсе называли излишнюю тревожность «переутомлением». У солдат, вернувшихся с Вьетнамской войны, обнаружили те же симптомы. Тогда-то врачи призадумались и решили наконец разобраться.

Что это за расстройство

ПТСР — это зацикливание на травмирующей ситуации, страх после пережитого. Считается, что ПТСР возникает только у очевидцев военных действий, но это не так. Психотерапевт Вонни Нилон из Центра изучения ПТСР в Техасе уверен, что этот недуг может возникнуть при любых ситуациях, которые угрожают жизни и здоровью: в результате аварии, смерти близкого, сексуального насилия, теракта или нападения.

Как развивается заболевание

После травмирующих событий человек некоторое время находится в подавленном состоянии: он чувствует палитру негативных эмоций от апатии до паники. Это нормальный ответ психики на ненормальные события в мире. В психиатрии такое состояние называется «острая реакция на стресс». Длится в течении нескольких недель, а затем исчезает. А вот если в течение месяца состояние не улучшается, можно предположить, что человек получил посттравматическое расстройство. При таком диагнозе пациент считает, что живет в опасном и непредсказуемом мире. В таких реалиях он не строит планы на будущее, живет прошлым и готовится к неизбежному апокалипсису.

Что чувствует человек при ПТСР

Американка Джинна Ибарра, пережившая нападение, вспоминает: «В момент покушения я сделала все, чтобы выжить, и в будущем стараюсь избегать подобных ситуаций. Если я оказываюсь в месте, которое напоминает о пережитой боли, то проявляю агрессию или покидаю его. Головой понимаю, что сейчас я в безопасности, но эти реакции настолько автоматичны, что мне сложно их контролировать».

Пациентов мучают постоянные флешбеки: они оживляют в памяти травмирующее событие снова и снова. Триггеры воспоминаний бывают очень неожиданными. Например, бывший военнослужащий может впасть в агрессию, если жена печет пирог. Почему? Запах миндаля напомнит ему запах взрывчатки. Оживить неприятное воспоминание может даже само чувство страха или гнева. Именно поэтому люди с ПТСР мгновенно «взрываются», стоит только окружающим поспорить с ними.

Как вылечить ПТСР

Для лечения ПТСР широко применяется когнитивно-поведенческая терапия: пациентов учат менять деструктивные реакции психики на стресс. Также используют десенсибилизацию и переработку движением глаз (ДПДГ). Эту методику разработала Френсин Шапиро специально для лечения людей с ПТСР. С помощью нее пациент «включает» заблокированную систему мозга, которая отвечает за переработку информации. Часто вместе с психотерапией назначают медикаменты — строго под контролем врача.

Как улучшить свое состояние

Лечение ПТСР лучше доверить психотерапевту и психиатру, но и сам пациент может создать себе условия, чтобы процесс выздоровления прошел быстрее. Американка Бекки Бич ушла от партнера-абьюзера и страдает ПТСР уже несколько лет. «Я не могла переносить громкие звуки. При шуме у меня сразу начиналась паническая атака», — вспоминала она. Но Бекки нашла способы, чтобы облегчить симптомы недуга.

«На работе я надеваю наушники, — говорит девушка. — Дома много медитирую и сплю, укутавшись в большое одеяло. Эти способы помогают успокоиться».

Если в медитациях вы новичок, установите приложение «Insight timer». В нем вы найдете 40 тысяч медитаций с инструкциями. Приложение устроено по принципу социальной сети: учителя медитации, музыканты и знаменитости размещают свои подборки. Приложением, кстати, пользуется актриса Дженнифер Энистон.

Также пациентам помогает четкий распорядок дня. Для планирования дел подойдет приложение GTasks. В нем вы можете намечать задачи, устанавливать сроки исполнения и делиться успехами с друзьями.

Если вы чувствуете себя совсем плохо, возможности проработать проблемы с психологом нет, обращайтесь в Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Звонки принимаются круглосуточно.

Самое главное, о чем должны помнить люди с ПТСР, — недуг прекрасно поддается лечению. Профессор Стэнфордского университета Дебра Кейсен говорит, что улучшения наступают уже после 10 сеанса психотерапии. Статистика тоже радует: по словам Дебры, она замечает улучшения у четырех из пяти пациентов. Психотерапевт Кристин Андерсон уверена, что негативный опыт закаляет характер.