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30 минут назад

Учёные нашли способ снизить риск старческого слабоумия

Ferra.ru

Глобальное исследование, в котором приняли участие более 28 000 человек, предоставило убедительные доказательства того, что снижение артериального давления в более позднем возрасте может снизить риск развития деменции, или старческого слабоумия.

Ученые нашли способ снизить риск старческого слабоумия
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чтобы изучить взаимосвязь между артериальным давлением и деменцией, исследователи проанализировали пять двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследований, в которых использовались различные методы снижения артериального давления и наблюдали за пациентами до развития слабоумия.

«Наши результаты предполагают в целом линейную зависимость между снижением артериального давления и более низким риском деменции, независимо от того, какой тип лечения использовался», — рассказали учёные.

Болезни и лекарства,
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