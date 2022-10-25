Ученые нашли способ снизить риск старческого слабоумия

Глобальное исследование, в котором приняли участие более 28 000 человек, предоставило убедительные доказательства того, что снижение артериального давления в более позднем возрасте может снизить риск развития деменции, или старческого слабоумия.
Чтобы изучить взаимосвязь между артериальным давлением и деменцией, исследователи проанализировали пять двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследований, в которых использовались различные методы снижения артериального давления и наблюдали за пациентами до развития слабоумия.
«Наши результаты предполагают в целом линейную зависимость между снижением артериального давления и более низким риском деменции, независимо от того, какой тип лечения использовался», — рассказали учёные.