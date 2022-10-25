Что такое кластерная головная боль и чем она отличается от обычной

Кластерная головная боль встречается у менее чем 1 % людей. Возникает, а затем проходит она быстро. Но она может быть настолько сильной, что человек не способен из-за неё усидеть на месте.

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Кластерная головная боль - это редкая разновидность головной боли. Отличается такое расстройство тем, что боль становится максимально сильной всего за несколько секунд. После этого следуют 15-20 минут настолько сильной боли, что человек не может долго оставаться на одном месте. А затем эта боль внезапно исчезает. По словам невролога из клиники Майо доктора Кэрри Робертсона, это всё и есть приступ кластерной головной боли.

У людей в течение 6-12 недель может происходить по 1-8 приступов кластерной головной боли в день. А после этого всё так же внезапно, как и появилось, исчезнет. И человек может провести без головной боли несколько месяцев или даже год.

Важно, что кластерная головная боль обычно носит сезонный характер. Этим она тоже отличается от обычной головной боли и от мигрени.