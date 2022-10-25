Можно ли заразиться коклюшем взрослому

Коклюш — острая инфекционная болезнь, которая характеризуется развитием интоксикации. Существует мнение, что болеют им только дети. Но так ли это? "Рамблер" узнал у врача общей практики Дениса Прокофьева.

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Источником инфекции является любой зараженный, болеющий клинической формой коклюша, начиная с двух дней инкубационного периода до 3 недель болезни. Механизм передачи возбудителя — воздушно-капельный. Причем заразиться можно, находясь на расстоянии около двух метров от инфицированного.

Для коклюша характерна весенне-летняя сезонность.

Инкубационный период болезни длится от 2 до 20 дней, начало коклюша постепенное, лечение — циклическое, отмечает эксперт. Одним из главных проявлений заболевания становится так называемый "циклический" кашель.

Выделяется каторальный период, спазматический период и период раздражения. При легкой форме частота приступов кашля 15 раз в сутки, при средне-тяжелой форме до 25, при тяжелой — до 30 приступов с развитием интоксикации, поражения головного мозга, одышки, цианоза и мощнейшего лейкоцитоза. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Поскольку человеческий организм восприимчив к этой инфекции с первых дней жизни, считается, что коклюшем болеют только дети. А после перенесенного заболевания у них формируется пожизненный иммунитет. Однако Денис Прокофьев подчеркнул:

коклюшем болеют и взрослые, и дети. Поэтому если у пациента в течение длительного времени (более трех недель) сохраняются жалобы на кашель, то врачи рекомендуют сдать анализ на коклюш — двухкратное бактериологическое исследование мокроты.