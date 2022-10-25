Артериальная гипертензия: факторы риска развития и симптомы

Ни для кого не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания - это мировые лидеры среди болезней по количеству жизней, которые они забирают. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), артериальная гипертензия - самая важная предотвратимая причина болезней сердца и инсульта во всем мире. Осложнения гипертонии являются причиной 9,4 млн ежегодных случаев смерти в мире.

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Артериальная гипертензия – это хронически протекающее заболевание, характерным признаком которого является повышенное артериальное давление.

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Это наиболее частая патология среди заболеваний сердечно-сосудистой системы. По рекомендации ВОЗ нормальным считается артериальное давление, не превышающее 140/90 мм рт. ст. Если у пациента зафиксировано АД более 140-160/90-95 мм рт. ст. в состоянии покоя при двукратном измерении в течение двух врачебных осмотров, можно говорить об артериальной гипертензии (АГ).

Факторы риска развития АГ

Наследственность

Около 30 % случаев развития артериальной гипертензии определяется наследственным фактором.

Пол

В большей степени предрасположенность к развитию АГ наблюдается у мужчин, особенно в возрасте от 35 до 55 лет. У женщин этот риск увеличивается в климактерический период и с наступлением менопаузы.

Возраст

У лиц старше 35 лет отмечается повышение АД. При этом, чем больше возраст человека, тем, как правило, выше уровень артериального давления.

Стрессы

Эмоциональные перенапряжения или психические травмы приводят к повышению АД.

Избыток соленой пищи

Натрий удерживать воду в организме, а избыток жидкости в кровеносном русле приводит к повышению АД.

Вредные привычки

Курение и злоупотребление алкоголем повышают риск возникновения АГ.

Hесбалансированное питание, лишний вес являются дополнительной нагрузкой на сердце, особенно если сердце вынуждено справляться с высоким кровяным давлением.

Нарушение баланса жиров в крови

Повышенный уровень сахара в крови ведет к развитию АГ. Гиподинамия.Малоподвижный образ жизни повышает риск развития гипертонической болезни на 20-30 %.

Ожирение

Люди с избыточной массой тела обычно страдают повышенным артериальным давлением.

Симптомы артериальной гипертензии:

головная боль,

тяжесть в затылке,

быстрая утомляемость,

головокружение,

носовые кровотечения;

шум в ушах;

нарушение зрения: двоение, «мушки» перед глазами;

тошнота и рвота;

одышка.

Последствия не леченной артериальной гипертензии

Если длительно не лечить АГ, то могут развиться осложнения:

ишемическая болезнь сердца;

инфаркт миокарда;

инсульт;

хроническая сердечная недостаточность;

аневризма;

поражение почек;

изменения глазного дна.

Лечение АГ должно быть комплексным, направленным на нормализацию артериального давления и постоянное поддержание его на оптимальном уровне.

Профилактика возникновения АГ

Умеренная физическая нагрузка

Для тренировки сердечной мышцы и укрепления общего состояния здоровья необходимо увеличить физические нагрузки, однако, при этом они не должны быть чрезмерными. Физическая активность и диета с низким содержанием животных жиров полезны для удержания контроля над уровнем холестерина. Для людей с избыточным весом рекомендуется снижение веса тела.

Низкосолевая диета

Потребление поваренной соли следует ограничить до 3 гр. в день.

Психологическая разгрузка

Хронический стресс может стать причиной повышения артериального давления, поэтому важно освоить технику психологической разгрузки: медитацию, самовнушение и аутотренинг.

Отказ от вредных привычек

О вреде никотина и злоупотребления алкоголем известно каждому. Необходимо избегать чрезмерного употребления алкоголя.

Ограничение животных жиров

Рекомендуется сократить употребление жареных и копченых блюд, а добавить в рацион питания больше овощей и фруктов, нежирную рыбу, растительное масло, обезжиренные молочные продукты.