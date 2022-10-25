Дерматолог рассказала, кто подвержен холодовой аллергии

Холодовой дерматит – распространенное заболевание, возникающее под воздействием на организм низких температур. Что собой представляет эта патология, рассказала в интервью аif.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова.

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Иногда холодовую аллергию называют псевдоаллергической реакцией, так как аллерген фактически отсутствует, а воздействие идет извне.

Холодовой дерматит проявляется в виде отека кожи в месте поражения, зуда, покраснения и высыпаний в зоне воздействия холода. Иногда могут возникнуть крапивница, бронхоспазм, отек Квинке, в редких случаях – анафилактический шок.

Чтобы определить наличие холодового дерматита, врач посоветовала сдать анализы крови на иммуноглобулины и псевдоаллергические реакции. Также можно собрать анамнез по родственникам или провести несложный тест – положить кусочек льда в область запястья и подождать около 20 минут. Если на коже начнут проявляться характерные симптомы, значит, вы страдаете от холодового дерматита. В этом случае следует обратиться к врачу.

Холодовой дерматит может одинаково отмечаться и у детей, и у взрослых. Однако, по статистике, чаще других от так называемой аллергии на холод страдают женщины 21-60 лет. В группе риска также люди с сильной наследственной предрасположенностью к этому заболеванию.

Врач посоветовала минимизировать контакт с холодом: носить перчатки, шарф, дополнительно к шапке стоит надевать капюшон. Для защиты кожи нужно использовать сезонную косметику, на тему ее выбора лучше проконсультироваться со специалистом.

В случае начавшейся реакции следует как можно быстрее отправиться в тепло, переодеться во все теплое и сухое, выпить горячего чая, обработать кожу специальными средствами. Если вы склонны к аллергии, стоит принять антигистаминный препарат.