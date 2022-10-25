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10 минут назад

"Можем погибнуть в борьбе с нашим же организмом": врач о смерти от рака груди

Вечерняя Москва

Для того чтобы понять, почему от рака молочной железы умирают, необходимо выяснить, что означает такое онкологическое заболевание и с чем мы боремся. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.

"Можем погибнуть в борьбе с нашим же организмом"
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Клетки нашего собственного организма в результате ряда изменений становятся непохожими на другие. Самая главная проблема рака в том, что у злокачественного образования нет каналов выхода. То есть если наш организм в результате выделений выводит вредные вещества, то продукты метаболизма опухолевой клетки выбрасываются в межклеточное пространство, — пояснил медик.

Специалист отметил, что онкологические клетки не подчиняются законам и алгоритмам доброкачественных.

— И это не только токсично, но и влияет на здоровье всего организма в целом. Поэтому, к сожалению, мы можем погибнуть в борьбе с нашим же организмом. Тем не менее мы научились неплохо контролировать заболевание, и теперь диагноз «рак молочной железы» не является приговором, — подчеркнул Воротников.

Он добавил, что выявление онкологии на ранней стадии может быть затруднено из-за широкой распространенности заболевания. Примерно у трети пациентов с раком болезнь была диагностирована на третьей или четвертой стадии.

— В большей степени именно из-за поздней диагностики врачи не всегда могут помочь пациентам добиться ремиссии. Необходимо больше освещать возможности ранней диагностики рака молочной железы, чтобы грандиозно изменить ситуацию и снизить вероятность гибели от этого сложного и непростого онкологического заболевания, — заключил врач.

Болезни и лекарства,Владимир Воротников,
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