Для того чтобы понять, почему от рака молочной железы умирают, необходимо выяснить, что означает такое онкологическое заболевание и с чем мы боремся. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.
— Клетки нашего собственного организма в результате ряда изменений становятся непохожими на другие. Самая главная проблема рака в том, что у злокачественного образования нет каналов выхода. То есть если наш организм в результате выделений выводит вредные вещества, то продукты метаболизма опухолевой клетки выбрасываются в межклеточное пространство, — пояснил медик.
Специалист отметил, что онкологические клетки не подчиняются законам и алгоритмам доброкачественных.
— И это не только токсично, но и влияет на здоровье всего организма в целом. Поэтому, к сожалению, мы можем погибнуть в борьбе с нашим же организмом. Тем не менее мы научились неплохо контролировать заболевание, и теперь диагноз «рак молочной железы» не является приговором, — подчеркнул Воротников.
Он добавил, что выявление онкологии на ранней стадии может быть затруднено из-за широкой распространенности заболевания. Примерно у трети пациентов с раком болезнь была диагностирована на третьей или четвертой стадии.
— В большей степени именно из-за поздней диагностики врачи не всегда могут помочь пациентам добиться ремиссии. Необходимо больше освещать возможности ранней диагностики рака молочной железы, чтобы грандиозно изменить ситуацию и снизить вероятность гибели от этого сложного и непростого онкологического заболевания, — заключил врач.