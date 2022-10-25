— И это не только токсично, но и влияет на здоровье всего организма в целом. Поэтому, к сожалению, мы можем погибнуть в борьбе с нашим же организмом. Тем не менее мы научились неплохо контролировать заболевание, и теперь диагноз «рак молочной железы» не является приговором, — подчеркнул Воротников.