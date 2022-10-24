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48 минут назад

К каким болезням приводит недоедание

Ferra.ru

Тысячи людей сегодня не могут позволить себе продукты питания хорошего качества. Из-за этого у них развиваются серьёзные заболевания.

К каким болезням приводит недоедание
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Итак, чем же опасен голод из-за недоедания для организма? По словам Дэвида Линдли-Пилли из Action Against Hunger UK, это повышает риск возникновения различных инфекций. Объясняется это с тем, что вся энергия, которую организм мог бы направить на поддержание иммунитета, используется для сохранения жизненно важных органов человека. Среди инфекций, которые могут развиться, - пневмония, малярия, диарея.

При пневмонии ткани лёгких в одном органе или в обоих опухают и воспаляются. Обычно возникает эта болезнь из-за вируса или бактериальной инфекции.

Из-за недоедания также ухудшается психическое здоровье детей, их семей. А ещё в дальнейшем во взрослом возрасте у таких детей выше риск смерти.

Если у вас из-за голода началась диарея, то рекомендуется оставаться дома, употреблять много жидкости и принимать парацетамол, если вы почувствуете дискомфорт.

Среди основных признаков недоедания эксперты выделяют: низкую массу тела, непреднамеренную потерю веса, постоянную усталость, отсутствие интереса к питью или еде, ощущение слабости, частые болезни и длительное восстановление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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