Опасаетесь инсульта? Исключите из рациона всего один продукт

Выше всего риск инсульта у людей, которые страдают сахарным диабетом, повышенным давлением, имеют высокие показатели холестерина. Именно они должны отказаться от одного популярного продукта.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В исследовании, которое было опубликовано в «Британском медицинском журнале» (BMJ), отмечает, что яичные желтки противопоказано есть определённым категориям людей. Это те, у кого обнаружили диабет, кто имеет высокие показатели кровяного давления и уровня холестерина. Все они, к слову, подвержены риску инсульта.

Как отметил профессор Дэвид Спенс из Научно-исследовательского института Робартс, в яичных желтках содержится такое вещество, как фосфатидилхолин. Он повышает вероятность атеросклероза, то есть закупорки артерий жиром. Из-за этого может возникнуть инсульт.

Также яичные белки отличаются тем, что в них - много холестерина. В больших количествах он может быть вреден. Правда, организация Heart UK утверждает, что холестерин в яйцах сильно не влияет на уровень холестерина в крови человека.

Более ранние исследования показали, что люди с сахарным диабетом, которые ели одно яйцо в день, повышали риск возникновения инсульта в два раза по сравнению с теми, кто употреблял меньше одного яйца в неделю.

Другое исследование, проведённое в Греции, продемонстрировало, что у людей с диабетом вероятность инсульта при употреблении одного яйца в сутки повышается в пять раз.

Но относится это только к людям, которые склонны к инсульту. У остальных, если они будут есть одно яйцо в день, не возникнет проблем со здоровьем.