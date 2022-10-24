Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
58 минут назад

Опасаетесь инсульта? Исключите из рациона всего один продукт

Ferra.ru

Выше всего риск инсульта у людей, которые страдают сахарным диабетом, повышенным давлением, имеют высокие показатели холестерина. Именно они должны отказаться от одного популярного продукта.

Опасаетесь инсульта? Исключите из рациона всего один продукт
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании, которое было опубликовано в «Британском медицинском журнале» (BMJ), отмечает, что яичные желтки противопоказано есть определённым категориям людей. Это те, у кого обнаружили диабет, кто имеет высокие показатели кровяного давления и уровня холестерина. Все они, к слову, подвержены риску инсульта.

Как отметил профессор Дэвид Спенс из Научно-исследовательского института Робартс, в яичных желтках содержится такое вещество, как фосфатидилхолин. Он повышает вероятность атеросклероза, то есть закупорки артерий жиром. Из-за этого может возникнуть инсульт.

Также яичные белки отличаются тем, что в них - много холестерина. В больших количествах он может быть вреден. Правда, организация Heart UK утверждает, что холестерин в яйцах сильно не влияет на уровень холестерина в крови человека.

Более ранние исследования показали, что люди с сахарным диабетом, которые ели одно яйцо в день, повышали риск возникновения инсульта в два раза по сравнению с теми, кто употреблял меньше одного яйца в неделю.

Другое исследование, проведённое в Греции, продемонстрировало, что у людей с диабетом вероятность инсульта при употреблении одного яйца в сутки повышается в пять раз.

Но относится это только к людям, которые склонны к инсульту. У остальных, если они будут есть одно яйцо в день, не возникнет проблем со здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,НИИ "Экран",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители