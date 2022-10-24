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38 минут назад

Врач предупредила о привыкании к имеющемуся в каждом доме лекарству

Lenta.ru

Привыкание к имеющемуся в каждом доме лекарству — корвалолу — может повлечь передозировку при его использовании, предупредила эндокринолог Елена Зяблова. В беседе с изданием Ura.ru врач пояснила, что неконтролируемое использование препарата опасно для здоровья почек.

Врач предупредила о привыкании к имеющемуся в каждом доме лекарству
Фото: PxherePxhere

По словам Зябловой, зависимость от корвалола возникает из-за содержащегося в нем фенобарбитала, который накапливается в организме при регулярном использовании препарата. По мере привыкания, для того чтобы ощутить действие лекарства, приходится постоянно наращивать дозу.

При неконтролируемом приеме корвалола температура тела понижается, притормаживается скорость обмена веществ, падает давление, предупредила Зяблова. В итоге из-за отравления может развиться снижение почечной фильтрации.

Зяблова рассказала, что корвалол нельзя принимать водителям, так как фенобарбитал снижает концентрацию, затормаживает реакцию и ухудшает координацию движений.

«Я настоятельно не рекомендую садиться за руль после приема корвалола. Это может способствовать тому, что в случае аварийной ситуации, например, не будет быстрой реакции. За рулем важно сохранять концентрацию», — резюмировала эндокринолог.

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