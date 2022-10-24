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29 минут назад

Минздрав анонсировал появление инновационных способов лечения тяжелых форм рака

Lenta.ruиещё 1

Несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака сейчас отрабатываются в России и будут доступны для пациентов уже в 2023 году. Появление новых способов анонсировал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова в понедельник, 24 октября, приводит РИА Новости.

Минздрав анонсировал появление инновационных способов лечения тяжелых форм рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Министр подчеркнул, что разработки в области медицины должны быть практикоориентированными в соответствии с федеральными проектом «Медицинская наука для человека». В его основные задачи входит оперативное внедрение в медицинскую практику передовых научных разработок. Инновационные разработки становятся доступными для пациентов благодаря тому, что после технологической отработки их включают в программу госгарантий, сказал Мурашко.

Он также отметил прогресс в области лечения онкобольных. «Для тех заболеваний, которые раньше считались неизлечимыми, например запущенные стадии рака печени, предстательной железы, сегодня, благодаря современным технологиям и лекарственным препаратам, уже можно подобрать терапию», — подытожил глава Минздрава.

Ранее онколог Андрей Воробьев назвал три главных признака неизлечимой стадии рака. По его словам, это боль, анорексия и запор.

Болезни и лекарства,Михаил Мурашко,Андрей Воробьев,
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