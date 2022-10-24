Педиатр рассказал о способах борьбы с полиомиелитом. Ежегодно 24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
Симптомы полиомиелита различны лихорадка, дисфункция кишечника, парезы и параличи отдельных частей тела. Благодаря совместной работе мирового врачебного сообщества на сегодняшний день большинство стран мира считаются свободными от полиомиелита. О проявлениях этой коварной болезни и о том, как с ней бороться, рассказал Максим Игоревич Козырев, врач педиатрического диагностического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Он отметил, что без поражения нервной системы полиомиелит протекает в двух вариантах — в виде вирусоносительства и как заболевание с лихорадкой и дисфункцией кишечника (в этом случае полиомиелит не опасен). В случае, когда заболевание всё-таки отражается на ЦНС, его проявления другие: непаралитическая форма с головными болями, рвотой, тошнотой, а у младенцев даже выбухает родничок) и парезы/параличи мышц лица, тела. Начинается заболевание с повышения температуры и слабости. Заболевшие дети капризничают, теряют аппетит и сон. Могут наблюдаться боли в руках, ногах, позвоночнике. Главный симптом подёргивание отдельных мышц тела именно их затем поражает парез/паралич.
Заболевание считается очень опасным из-за высокой летальности и множества случаев глубокой инвалидизации.
Заразиться полиомиелитом возможно от уже заболевшего человека (воздушно-капельный путь, употребление грязных продуктов или воды.
"Естественная восприимчивость к возбудителю заболевания низкая: только у 1% развивается паралитическая форма болезни", отметил врач.
Основные переносчики заболевания мухи. В основном полиомиелиту подвержены дети до годовалого возраста и люди любого возраста, не прошедшие вакцинацию.
Лечение этого недуга напрямую зависит от его формы. При отсутствии поражения ЦНС будет достаточно приёма анальгетиков и соблюдения постельного режима. В случае, если ЦНС поражена, требуется более сложное лечение. Нельзя совершать резких движений. Положение позвоночника должно быть правильным. В первую неделю, по словам специалиста, необходимо исключить любые физические нагрузки, не делать внутримышечных инъекций и начать приём противовирусных, а также сосудистых лекарств. Также больным рекомендуется физиотерапия, массаж, лечебная физкультура. Важно отметить, что полностью исцелиться нельзя, но новые медицинские технологии и качественная реабилитация помогут больному значительно улучшить качество жизни. А единственной профилактической мерой была и остаётся своевременная вакцинация.