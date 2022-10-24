Названы опасные для желудка препараты

Гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал опасные для желудка лекарства. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что некоторые обезболивающие препараты провоцируют развитие гастрита. Выпуск доступен на сайте телеканала.