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20 минут назад

Гастроэнтеролог назвал опасные для желудка препараты

Lenta.ruиещё 1

Гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал опасные для желудка лекарства. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что некоторые обезболивающие препараты провоцируют развитие гастрита. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Названы опасные для желудка препараты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач рассказал, что частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов может вызвать гастрит.

«Это ибупрофен, напроксен, диклофенак, нимесил, которые люди принимают от артрита, от головной боли, от боли при месячных», — пояснил специалист.

Городокин добавил, что гастрит также часто провоцируют вредные привычки.

«Воспаление вызывается также курением», — уточнил он.

Болезни и лекарства,Первый канал,
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