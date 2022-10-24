Названы опасные для желудка препараты

Гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал опасные для желудка лекарства. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что некоторые обезболивающие препараты провоцируют развитие гастрита. Выпуск доступен на сайте телеканала.
Врач рассказал, что частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов может вызвать гастрит.
«Это ибупрофен, напроксен, диклофенак, нимесил, которые люди принимают от артрита, от головной боли, от боли при месячных», — пояснил специалист.
Городокин добавил, что гастрит также часто провоцируют вредные привычки.
«Воспаление вызывается также курением», — уточнил он.