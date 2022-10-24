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35 минут назад

Доктор Мясников назвал провоцирующие диабет препараты

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал ряд лекарств, провоцирующих развитие сахарного диабета. К таким медикаментам он причислил стероидные гормоны, мочегонные препараты и статины. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников назвал провоцирующие диабет препараты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявил, что прием ряда препаратов приводит к развитию диабета. Нередко заболевание провоцируют стероидные гормоны, отметил он.

«Часто больные волчанкой, у которых "летят" почки, вынуждены принимать большие дозы гормонов, и у них развивается диабет», — пояснил доктор.

Помимо этого, болезнь вызывают лекарства для лечения СПИДа, добавил он.

По словам врача, диабет также могут провоцировать тиазидные мочегонные препараты, которые пьют гипертоники.

«Эти лекарства могут при длительном применении приводить к увеличению шансов диабета», — уточнил он.

Заболевание также могут вызывать статины, предупредил медик.

Доктор объяснил, что наличие побочных эффектов перечисленных препаратов не означает, что нужно перестать их принимать.

«Врач должен объяснить, что развитие диабета есть в побочных эффектах, поэтому в случае повышенного холестерина не надо принимать статины, если нет других факторов риска», — подчеркнул он.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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