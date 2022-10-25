К каким опасным заболеваниям может привести стресс

— Устранить фактор стресса невозможно. Только бегством от внешних событий. Но от себя все равно не убежишь. Универсального способа нет, иначе бы мы уже давно от этого избавились. Можно лишь снизить влияние. С этим медики тоже могут помочь. Есть определенные терапевтические техники: например, аутогенная тренировка. Есть химические техники, когда мы восполняем ресурсы организма веществами, защищающими нервную систему и улучшающими процесс ферментации. Это могут быть витамины, минералы и так далее. Влияют пищевой рацион и режим дня. Но если человек находится в стрессе хронически, то это все спасет на время, — заключил Федорович.