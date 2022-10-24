Врач рассказал, когда необходима срочная консультация иммунолога

Если ребенок или взрослый часто болеет, многие начинают подозревать сбои в работе иммунной системы. Постоянные простуды, слабость, повышенная утомляемость, отсутствие сил и сонливость могут указывать на серьезные проблемы с иммунитетом.

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В каких случаях необходима срочная консультация врача-иммунолога, читайте в нашей новости.

Врач-иммунолог, педиатр, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал в своем Telegram- канале том, когда нужна консультация специалиста по иммунитету. По мнению доктора насторожить должны частые рецидивы вирусных инфекций.