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1 час назад

Врач Продеус рассказал, когда необходима срочная консультация иммунолога

Letidor.ruиещё 3

Если ребенок или взрослый часто болеет, многие начинают подозревать сбои в работе иммунной системы. Постоянные простуды, слабость, повышенная утомляемость, отсутствие сил и сонливость могут указывать на серьезные проблемы с иммунитетом.

Врач рассказал, когда необходима срочная консультация иммунолога
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

В каких случаях необходима срочная консультация врача-иммунолога, читайте в нашей новости.

Врач-иммунолог, педиатр, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал в своем Telegram- канале том, когда нужна консультация специалиста по иммунитету. По мнению доктора насторожить должны частые рецидивы вирусных инфекций.

Посетить врача важно и при регулярных обострениях герпеса на губах, срочно обращения к иммунологу также требуют грибковые инфекции.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,
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