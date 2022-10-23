Это верные признаки, что у вас старческое слабоумие

Эксперты предупредили: деменция начинается задолго до того, как вы заметите первый симптом. На самом деле, этот процесс может занимать до 20 лет, и к счастью его можно замедлить или предотвратить. Издание Eat this, not that! перечислило признаки деменции.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Это главным образом изменения когнитивных функций, таких как память, способность к планированию, выполнению повседневных задач. Также могут наблюдаться необычные изменения настроения, нарушения сна и усиление фрустрации. Ухудшается кратковременная память, при этом долговременные воспоминания сохраняются, по крайней мере, в течение первых нескольких лет заболевания.

Эксперты отмечают, что простая забывчивость, лёгкая рассеянность, периодические изменения настроения и изменения в режиме сна не являются непосредственными причинами для беспокойства. Но если эти признаки и симптомы становятся более стойкими, распространёнными или тяжёлыми, может быть разумно обратиться за медицинской помощью и советом.