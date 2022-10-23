Ревматолог перечислила причины появления подагры

Метаболическое заболевание возникает в основном у склонных к перееданию мужчин. Особенно вредно потреблять много мяса и вина. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила врач Алёна Загребнева.

«Среди пациентов, страдающих подагрой, больше мужчин. Так повелось со Средних веков. Мы знаем классический образ подагрика — это барин, который пирствует, много мясо ест, вино, которое льётся рекой и, безусловно, лишний вес тела. У женщин тоже встречается. Причина — избыточная масса тела, обменные нарушения, которые накапливаются в условиях нездорового образа жизни».

Специалист также перечислила первые признаки воспаления суставов стоп. «Если вы не можете носить привычную обувь, приходится покупать обувь широкую, чтобы боль не беспокоила, то это признак того, что суставы воспаляются. Женщины слезают с каблуков, мужчины уходят из классических ботинок. Суставы стоп воспалены и не дают спокойно передвигаться в утренние часы и в состоянии покоя».