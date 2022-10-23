Как понять, что болит печень — 3 признака опасных проблем

Хотя в печени нет нервных окончаний, она может провоцировать болевые ощущения.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Печень работает день и ночь, очищая кровь, вырабатывая жизненно важные вещества и поддерживая баланс в организме. Расположена в верхней правой части брюшной области.

Видео дня

Клетки печени восстанавливаются быстро, по сравнению с другими тканями организма, но при болезнях и различных интоксикациях они и страдают больше остальных. Заболевания печени могут долго не проявляться, сама по себе она «не болит», так как в ней нет нервных окончаний. Зато они есть в оболочке, в которую заключён орган, — в капсуле Глиссона. И лишь при увеличении печени, которое возникает из-за воспалений различного характера, капсула растягивается и возникает печёночная боль.

При заболеваниях печени встречается также понятие «отражённая боль». Она появляется не в самой печени, а может отражаться в шее или плечах. При длительном воспалении в печени могут пострадать и окружающие ткани, например, брюшина. В таких случаях понять, болит печень или живот, очень сложно.

Есть несколько признаков, которые помогут навести на мысль, что проблема всё же в печени.

Характер боли

При таких заболеваниях, как хронический вирусный гепатит, аутоиммунный гепатит, жировой гепатоз, цирроз, боль тупая, ноющего характера. Облегчить её непросто, нужна длительная и серьёзная работа с использованием лекарственных препаратов и модификацией образа жизни.

При острых состояниях, таких как тромбоз воротной вены, абсцесс, нагноение кисты печени, острый гепатит, боль острая, носит разлитой характер.

«Вспомогательные» симптомы

Как правило, при хронических заболеваниях печени боль — относительно поздний симптом. Намного раньше появляются внепечёночные проявления: тёмные круги под глазами, сосудистые звёздочки, шелушение и высыпания на коже, повышенная утомляемость, отсутствие бодрости и энергичности, нарушения сна.

Признаки, которые сопровождают боль при острых состояниях или поздних стадиях хронических заболеваний: пожелтение кожи и слизистых, склер глаз, отёк лодыжек и стоп, выраженный зуд кожи, кровоподтёки.

Анализы и обследования

Пожалуй, наиболее достоверные методы определения патологии печени. В биохимическом анализе крови следует обратить внимание на повышение общего белка, альбумина, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, ЛДГ, общего, прямого и непрямого билирубина. Доступный инструментальный метод — УЗИ органов брюшной полости.

Печень очень «благодарный» орган и быстро реагирует на терапию.