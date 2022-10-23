Как понять, что болит печень — 3 признака опасных проблем

Хотя в печени нет нервных окончаний, она может провоцировать болевые ощущения.
Печень работает день и ночь, очищая кровь, вырабатывая жизненно важные вещества и поддерживая баланс в организме. Расположена в верхней правой части брюшной области.
Клетки печени восстанавливаются быстро, по сравнению с другими тканями организма, но при болезнях и различных интоксикациях они и страдают больше остальных. Заболевания печени могут долго не проявляться, сама по себе она «не болит», так как в ней нет нервных окончаний. Зато они есть в оболочке, в которую заключён орган, — в капсуле Глиссона. И лишь при увеличении печени, которое возникает из-за воспалений различного характера, капсула растягивается и возникает печёночная боль.
При заболеваниях печени встречается также понятие «отражённая боль». Она появляется не в самой печени, а может отражаться в шее или плечах. При длительном воспалении в печени могут пострадать и окружающие ткани, например, брюшина. В таких случаях понять, болит печень или живот, очень сложно.
Есть несколько признаков, которые помогут навести на мысль, что проблема всё же в печени.
При таких заболеваниях, как хронический вирусный гепатит, аутоиммунный гепатит, жировой гепатоз, цирроз, боль тупая, ноющего характера. Облегчить её непросто, нужна длительная и серьёзная работа с использованием лекарственных препаратов и модификацией образа жизни.
При острых состояниях, таких как тромбоз воротной вены, абсцесс, нагноение кисты печени, острый гепатит, боль острая, носит разлитой характер.
Как правило, при хронических заболеваниях печени боль — относительно поздний симптом. Намного раньше появляются внепечёночные проявления: тёмные круги под глазами, сосудистые звёздочки, шелушение и высыпания на коже, повышенная утомляемость, отсутствие бодрости и энергичности, нарушения сна.
Признаки, которые сопровождают боль при острых состояниях или поздних стадиях хронических заболеваний: пожелтение кожи и слизистых, склер глаз, отёк лодыжек и стоп, выраженный зуд кожи, кровоподтёки.
Пожалуй, наиболее достоверные методы определения патологии печени. В биохимическом анализе крови следует обратить внимание на повышение общего белка, альбумина, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, ЛДГ, общего, прямого и непрямого билирубина. Доступный инструментальный метод — УЗИ органов брюшной полости.
Печень очень «благодарный» орган и быстро реагирует на терапию.