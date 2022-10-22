Некоторые БАДы смертельно опасны

Эндокринолог Зухра Павлова в личном Telegram-канале предостерегла от самостоятельного приема некоторых БАДов, в составе которых имеется аминокислота 5-НТР (5-гидрокситриптофан — предшественник триптофана).
Специалист отметила, что никому бы не порекомендовала самостоятельно принимать БАД 5-НТР. Это средство может вызвать очень опасные осложнения, «вплоть до летального исхода». При этом Павлова подчеркнула, что тяжелые формы передозировки 5-НТР не имеют характерных и специфичных проявлений. Поэтому врачам непросто сразу понять, что случилось, и драгоценное в таких ситуациях время может быть упущено.
Эндокринолог рассказал, что самые безобидные и легкие побочные эффекты проявляются со стороны ЖКТ — это диарея, рвота и спастические боли. Если такие БАДы принимать длительно, то формируются и более тяжелые последствия — фиброз сердца и клапанов. Самое тяжелое проявлением, которое может привести к гибели человека, по словам врача, это острый серотониновый синдром.