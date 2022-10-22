Названы симптомы, при которых стоит бежать к стоматологу

Стоматолог — один из тех врачей, к которому приходить очень не хочется, особенно из-за сумасшедших ценников. Но игнорировать опасные симптомы тоже нельзя, ведь они могут привести к долгому и дорогущему лечению. Например, оставить без зубов могут простенькие запах изо рта или повышенная чувствительность. А о стоимости имплантов лучше вообще не говорить...

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Специалист Евгения Бойцова кратенько разложила по полочкам, из-за чего и почему стоит навестить стоматолога. Например, обычная чувствительность зубов к холодному и горячему означает, что эмаль истончается, шейки зубов оголяются, а кариес появляется. Если это быстро не устранить, то простое лечение может сильно затянуться и выжать кошелёк досуха (с учетом того, что пломбы и коронки подорожали в полтора раза).

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Неприятный запах сигнализирует о плохой гигиене рта, зубном налёте или патологии зубов. Но если первое легко купируется регулярной чисткой зубов, то остальное должен решить на месте стоматолог. Если проблему не убить в зародыше, то на выходе можно получить пародонтит или воспаление дёсен.

Если вдруг зуба не стало, то ждать, когда он вырастет, не нужно (потому что не вырастет). Нужно сразу навестить специалиста, пока зубы не стали смещаться. Иначе потом придётся ваять сложные и дорогие конструкции, чтобы вернуть их обратно. Тем более дырка может привести к щелчкам и хрусту в челюсти, боли в мышцах лица и другим прелестям.

Выпавшая пломба — тоже проблема, причем серьёзная. Инфекция на раз-два попадёт внутрь, и если зуб живой — воспалит нерв, а если мёртвый — то просто разрушит его. Придётся его удалить и поставить дорогой и богатый имплант (а этого никто не хочет).