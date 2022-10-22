Какие прививки стоит поставить взрослым в России

Прививки кажутся чем-то, что нужно только детям. Но на самом деле это не так. Здесь как с защитой от ковида — даже взрослым нужно периодически вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы не заболеть какой-нибудь дифтерией или столбняком. Даже если прививался от них в школьные годы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Список вакцин, на которые взрослым стоит обратить внимание в первую очередь, для «Секрета» составила врач-терапевт клиники DocMed Екатерина Ратегова.

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Прививки — это невероятный прорыв науки и медицины. Благодаря вакцинам дети и взрослые перестали умирать от натуральной оспы.

После массовой вакцинации в 1980 году ВОЗ объявила об исчезновении этой болезни с лица земли. Позже появились новые вакцины от других болезней, которые в разы снизили детскую и взрослую смертность.

Большинство из нас в последний раз делали прививки в детстве. Причём не абы какие — а те, которые попали в национальный календарь профилактических прививок (их делают бесплатно). Но «вирусные базы» со временем устаревают, количество антител уменьшается, и это снижает защиту. Поэтому прививки нужно обновлять — то есть вводить вакцину повторно.

Кроме того, национальный календарь профилактических прививок меняется, и, возможно, в вашем детстве не вакцинировали против целого ряда инфекций. Например, прививка от гепатита В появилась в нем с 2001 года. Получить иммунитет от этого вируса не будет лишним.

С чего начать?

Посмотрите, сохранился ли ваш прививочный сертификат, куда вносились данные о предыдущих вакцинациях. Если да — хорошо, можно «доставить» недостающие прививки прямо по списку. Если нет — можно вакцинироваться с нуля либо посмотреть специфические антитела к той инфекции, против которой планируете привиться.

Вот список основных вакцин для взрослых

Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша

Как вводят? Каждые 10 лет, без ограничений по возрасту.

Какие вакцины подходят? «Адасель», АКДС — против коклюша, дифтерии, столбняка. АДСМ — против дифтерии и столбняка.

Что важно знать? Детей прививают против дифтерии, столбняка и коклюша. В национальный календарь ревакцинация против коклюша для взрослых не включена. Но если титр антител к возбудителю коклюша Bordetella pertussis снизился, нужно вакцинироваться и против этого заболевания. Если есть желание узнать титр антител, можно отдельно проверить их, перед тем как прививаться.

Беременным с третьего триместра имеет смысл вакцинироваться против коклюша, чтобы через плаценту передать антитела плоду. Это защитит малыша от инфекции с рождения и до 3 месяцев — пока его повторно не вакцинируют против коклюша.

Вакцинация против гепатита В

Кому вводят? Вакцина положена людям с 18 до 55 лет, которые ранее не были привиты.

Какие вакцины подходят? «Энджерикс В», «Эувакс В», «Регевак В», вакцина против гепатита В «Комбиотех» (в РФ сейчас доступны только отечественные вакцины).

Что важно знать? Перед прививкой стоит выяснить, не переносили ли вирусный гепатит В (сейчас или ранее). Для этого смотрим маркеры хронической или перенесённой инфекции (HBsAg, HBcore IgG, anti-HBsAg IgG). Если антител нет или нет информации о предшествующей вакцинации против гепатита В, то идём на вакцинацию.

Вообще Национальный календарь предусматривает гарантированную по ОМС вакцинацию до 55 лет. Но риск сохраняется и после этого возраста, поэтому вакцинироваться лучше всем. Особенно это важно тем, кто вдобавок попадает в группу риска : пациенты с хроническим заболеванием печени; пациенты с ВИЧ-инфекцией; пациенты с повышенным риском передачи инфекции при половом контакте (например, если партнёр — носитель HBsAg, или половая жизнь крайне активная); люди, принимающие или ранее принимавшие внутривенные наркотики; люди, которые могут контактировать с кровью через кожу или слизистые оболочки (например, медработники, пациенты, получающие гемодиализ); люди, находящиеся в местах заключения; путешественники, которые отправляются в страны с плохой эпидобстановкой по вирусному гепатиту В.

Вакцинация против гепатита А

Кому вводят? Проводится по эпидемическим показаниям и включена в национальный календарь.

Какие вакцины подходят? «Хаврикс», «Альгавак»

Что важно знать? Есть люди, которым прививка особенно показана. Среди них: медицинские работники; работники пищевой промышленности, занятые в сфере обслуживания населения; работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети; люди, контактировавшие с больным вирусным гепатитом А. Но вообще было бы неплохо сделать прививку всем, кто не болел (или у кого нет антител). Особенно — если у пациента есть хронические заболевания печени или он планирует уехать в страну, опасную по гепатиту А.

Вакцинация против краснухи

Кому вводят? Ранее не болевшим и не привитым женщинам до 25 лет.

Какие вакцины подходят? Вакцина против краснухи культуральная живая или комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (MMR II / ММР II)

Что важно знать? Женщин вакцинируют, так как вирус краснухи может вызвать внутриутробную гибель плода или его врождённые дефекты. Разумеется, женщины беременеют и после 25 лет, поэтому, если вы планируете беременность, ранее не вакцинированы и не болели, необходима вакцинация против краснухи. А после вакцинации рекомендована контрацепция в течение 3 месяцев. Лабораторно наличие иммунитета к краснухе можно определить по антителам IgG к краснухе.

Вакцинация против кори

Кому вводят? Не болевшим, ранее не привитым и не имеющих сведений о вакцинации. А ещё — по группам риска.

Какие вакцины подходят? Вакцина коревая культуральная живая или или комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (MMR II / ММР II)

Что важно знать? Вирус высококонтагиозен — то есть очень заразен. Если вы не привиты, не болели или не знаете, вакцинировали вас или нет, то стоит сделать прививку. Узнать, есть ли иммунитет к кори, можно, сдав кровь на антитела IgG к кори. К группам риска относятся медицинские работники, работники образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу.

Вакцинация против пневмококка

Кому вводят? Россиянам, подлежащим призыву на военную службу. А ещё — тем, кто старше 60 лет, страдает хроническими заболеваниями лёгких или проживает в организациях соцобслуживания.

Какие вакцины подходят? Пневмококковая конъюгированная вакцина («Превенар 13»), полисахаридная 23-валентная вакцина («Пневмо 23»).

Что важно знать? Обычно прививка от пневмококка показана россиянам старше 65 лет. Но она нужна и тем, кому от 19 до 64 лет — если есть сопутствующие заболевания и факторы риска. Среди них: хронические заболевания сердца (исключая гипертоническую болезнь); хронические заболевания лёгких, печени; сахарный диабет; курение; иммунокомпрометирующие заболевания (например, онкология, ВИЧ и другие болезни, для лечения которых нужно принимать иммуноподавляющие препараты); гемоглобинопатия (например, серповидноклеточная анемия); отсутствие селезёнки.

Вакцинация против вируса папилломы человека

Кому вводят? Желательно провести вакцинацию до начала половой жизни и девочкам, и мальчикам, вакцинировать можно с 9 до 26 лет, в некоторых случаях допустима вакцинация и до 45 лет.

Какие вакцины подходят? «Гардасил» (против ВПЧ 6, 11, 16, 18 типов), «Церварикс» (против ВПЧ 16, 18 типов).

Что важно знать? Не входит в национальный календарь профилактических прививок. Показана для профилактики рака шейки матки, вызванного инфекцией вируса папилломы человека онкогенных типов (6, 11, 16, 18).

Вакцинация против вируса клещевого энцефалита

Кому вводят? Проводится по эпидемическим показаниям и включена в национальный календарь. Эпидемические показания: проживание в регионе либо поездки в регионы, эндемичные по клещевому энцефалиту.

Какие вакцины подходят? «ФСМЕ-Иммун», «Клещ-Э-вак».

Вакцинация против гриппа

Как вводят? Ежегодно, без возрастных ограничений. Какие вакцины подходят? «Ваксигрип» («Тетра»), «Инфлювак», «Ультрикс квадри», «Флю-М». Вакцинация против ветряной оспы

Кому вводят? Не включена в национальный календарь профилактических прививок — то есть делать надо платно. Показана ранее не болевшим и не привитым взрослым.