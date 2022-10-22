Какие прививки стоит поставить взрослым в России

Прививки кажутся чем-то, что нужно только детям. Но на самом деле это не так. Здесь как с защитой от ковида — даже взрослым нужно периодически вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы не заболеть какой-нибудь дифтерией или столбняком. Даже если прививался от них в школьные годы.
Список вакцин, на которые взрослым стоит обратить внимание в первую очередь, для «Секрета» составила врач-терапевт клиники DocMed Екатерина Ратегова.
Прививки — это невероятный прорыв науки и медицины. Благодаря вакцинам дети и взрослые перестали умирать от натуральной оспы.
После массовой вакцинации в 1980 году ВОЗ объявила об исчезновении этой болезни с лица земли. Позже появились новые вакцины от других болезней, которые в разы снизили детскую и взрослую смертность.
Большинство из нас в последний раз делали прививки в детстве. Причём не абы какие — а те, которые попали в национальный календарь профилактических прививок (их делают бесплатно). Но «вирусные базы» со временем устаревают, количество антител уменьшается, и это снижает защиту. Поэтому прививки нужно обновлять — то есть вводить вакцину повторно.
Кроме того, национальный календарь профилактических прививок меняется, и, возможно, в вашем детстве не вакцинировали против целого ряда инфекций. Например, прививка от гепатита В появилась в нем с 2001 года. Получить иммунитет от этого вируса не будет лишним.
Посмотрите, сохранился ли ваш прививочный сертификат, куда вносились данные о предыдущих вакцинациях. Если да — хорошо, можно «доставить» недостающие прививки прямо по списку. Если нет — можно вакцинироваться с нуля либо посмотреть специфические антитела к той инфекции, против которой планируете привиться.
Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша
Как вводят? Каждые 10 лет, без ограничений по возрасту.
Какие вакцины подходят? «Адасель», АКДС — против коклюша, дифтерии, столбняка. АДСМ — против дифтерии и столбняка.
Что важно знать? Детей прививают против дифтерии, столбняка и коклюша. В национальный календарь ревакцинация против коклюша для взрослых не включена. Но если титр антител к возбудителю коклюша Bordetella pertussis снизился, нужно вакцинироваться и против этого заболевания. Если есть желание узнать титр антител, можно отдельно проверить их, перед тем как прививаться.
Беременным с третьего триместра имеет смысл вакцинироваться против коклюша, чтобы через плаценту передать антитела плоду. Это защитит малыша от инфекции с рождения и до 3 месяцев — пока его повторно не вакцинируют против коклюша.
Вакцинация против гепатита В
Кому вводят? Вакцина положена людям с 18 до 55 лет, которые ранее не были привиты.
Какие вакцины подходят? «Энджерикс В», «Эувакс В», «Регевак В», вакцина против гепатита В «Комбиотех» (в РФ сейчас доступны только отечественные вакцины).
Что важно знать? Перед прививкой стоит выяснить, не переносили ли вирусный гепатит В (сейчас или ранее). Для этого смотрим маркеры хронической или перенесённой инфекции (HBsAg, HBcore IgG, anti-HBsAg IgG). Если антител нет или нет информации о предшествующей вакцинации против гепатита В, то идём на вакцинацию.
Вообще Национальный календарь предусматривает гарантированную по ОМС вакцинацию до 55 лет. Но риск сохраняется и после этого возраста, поэтому вакцинироваться лучше всем. Особенно это важно тем, кто вдобавок попадает в группу риска : пациенты с хроническим заболеванием печени; пациенты с ВИЧ-инфекцией; пациенты с повышенным риском передачи инфекции при половом контакте (например, если партнёр — носитель HBsAg, или половая жизнь крайне активная); люди, принимающие или ранее принимавшие внутривенные наркотики; люди, которые могут контактировать с кровью через кожу или слизистые оболочки (например, медработники, пациенты, получающие гемодиализ); люди, находящиеся в местах заключения; путешественники, которые отправляются в страны с плохой эпидобстановкой по вирусному гепатиту В.
Вакцинация против гепатита А
Кому вводят? Проводится по эпидемическим показаниям и включена в национальный календарь.
Какие вакцины подходят? «Хаврикс», «Альгавак»
Что важно знать? Есть люди, которым прививка особенно показана. Среди них: медицинские работники; работники пищевой промышленности, занятые в сфере обслуживания населения; работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети; люди, контактировавшие с больным вирусным гепатитом А. Но вообще было бы неплохо сделать прививку всем, кто не болел (или у кого нет антител). Особенно — если у пациента есть хронические заболевания печени или он планирует уехать в страну, опасную по гепатиту А.
Вакцинация против краснухи
Кому вводят? Ранее не болевшим и не привитым женщинам до 25 лет.
Какие вакцины подходят? Вакцина против краснухи культуральная живая или комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (MMR II / ММР II)
Что важно знать? Женщин вакцинируют, так как вирус краснухи может вызвать внутриутробную гибель плода или его врождённые дефекты. Разумеется, женщины беременеют и после 25 лет, поэтому, если вы планируете беременность, ранее не вакцинированы и не болели, необходима вакцинация против краснухи. А после вакцинации рекомендована контрацепция в течение 3 месяцев. Лабораторно наличие иммунитета к краснухе можно определить по антителам IgG к краснухе.
Вакцинация против кори
Кому вводят? Не болевшим, ранее не привитым и не имеющих сведений о вакцинации. А ещё — по группам риска.
Какие вакцины подходят? Вакцина коревая культуральная живая или или комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (MMR II / ММР II)
Что важно знать? Вирус высококонтагиозен — то есть очень заразен. Если вы не привиты, не болели или не знаете, вакцинировали вас или нет, то стоит сделать прививку. Узнать, есть ли иммунитет к кори, можно, сдав кровь на антитела IgG к кори. К группам риска относятся медицинские работники, работники образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу.
Вакцинация против пневмококка
Кому вводят? Россиянам, подлежащим призыву на военную службу. А ещё — тем, кто старше 60 лет, страдает хроническими заболеваниями лёгких или проживает в организациях соцобслуживания.
Какие вакцины подходят? Пневмококковая конъюгированная вакцина («Превенар 13»), полисахаридная 23-валентная вакцина («Пневмо 23»).
Что важно знать? Обычно прививка от пневмококка показана россиянам старше 65 лет. Но она нужна и тем, кому от 19 до 64 лет — если есть сопутствующие заболевания и факторы риска. Среди них: хронические заболевания сердца (исключая гипертоническую болезнь); хронические заболевания лёгких, печени; сахарный диабет; курение; иммунокомпрометирующие заболевания (например, онкология, ВИЧ и другие болезни, для лечения которых нужно принимать иммуноподавляющие препараты); гемоглобинопатия (например, серповидноклеточная анемия); отсутствие селезёнки.
Кому вводят? Желательно провести вакцинацию до начала половой жизни и девочкам, и мальчикам, вакцинировать можно с 9 до 26 лет, в некоторых случаях допустима вакцинация и до 45 лет.
Какие вакцины подходят? «Гардасил» (против ВПЧ 6, 11, 16, 18 типов), «Церварикс» (против ВПЧ 16, 18 типов).
Что важно знать? Не входит в национальный календарь профилактических прививок. Показана для профилактики рака шейки матки, вызванного инфекцией вируса папилломы человека онкогенных типов (6, 11, 16, 18).
Кому вводят? Проводится по эпидемическим показаниям и включена в национальный календарь. Эпидемические показания: проживание в регионе либо поездки в регионы, эндемичные по клещевому энцефалиту.
Какие вакцины подходят? «ФСМЕ-Иммун», «Клещ-Э-вак».
Как вводят? Ежегодно, без возрастных ограничений. Какие вакцины подходят? «Ваксигрип» («Тетра»), «Инфлювак», «Ультрикс квадри», «Флю-М». Вакцинация против ветряной оспы
Кому вводят? Не включена в национальный календарь профилактических прививок — то есть делать надо платно. Показана ранее не болевшим и не привитым взрослым.
Какие вакцины подходят? «Варилрикс».